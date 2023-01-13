Легче не бывает: как подключить генератор к дому через розетку

Генераторы в 2022 году обрели особую популярность. Из-за частых отключений электроэнергии они стали незаменимыми помощниками для десятков тысяч людей.
С их помощью можно запитать все что угодно: холодильник, ноутбук, телефон и павербанк. Как подключить генератор к дому через розетку — читай в материале.
Для дистанционной работы или учебы генератор является настоящей находкой. С его помощью можно поддерживать работу электрических девайсов и делать все свои дела вовремя.
Если у тебя уже есть генератор, но ты не знаешь, как его включить, то запомни: просто включить его в розетку не рекомендуется.
Если у тебя уже есть генератор, но ты не знаешь, как его включить, то запомни: просто включить его в розетку не рекомендуется.
Это может навредить электропроводке дома или квартиры. Конечно, так он будет работать, но без подготовки ты можешь просто сжечь дом.
Если бездумно включить генератор в розетку, то тебя может посетить группа полицейских. Ведь это — незаконно. Электроэнергия идет обратно в дом и может поражать током технику, которая работает на линиях электропередач.
Если ты хочешь быть законопослушным гражданином и остаться с крышей над головой, купи переключатель, который после этого вставь в трансформатор.
Если ты не знаешь, где он установлен, то переключатель находится возле специальной коробки автоматического выключателя в доме. С его помощью переключается сеть дома от электросети на твой генератор.
Есть несколько его типов:
Лучше всего выбирать последний, ведь он все делает автоматически. То есть переключает все сам. Если ты купил(-а) универсальный переключатель, не спеши устанавливать. Этим делом должен заниматься опытный электрик, чтобы провода в доме не сгорели.
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