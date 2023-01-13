Легче не бывает: как подключить генератор к дому через розетку

Генераторы в 2022 году обрели особую популярность. Из-за частых отключений электроэнергии они стали незаменимыми помощниками для десятков тысяч людей.

С их помощью можно запитать все что угодно: холодильник, ноутбук, телефон и павербанк. Как подключить генератор к дому через розетку — читай в материале.

Как подключить генератор к дому: безопасные методы

Для дистанционной работы или учебы генератор является настоящей находкой. С его помощью можно поддерживать работу электрических девайсов и делать все свои дела вовремя.

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Если у тебя уже есть генератор, но ты не знаешь, как его включить, то запомни: просто включить его в розетку не рекомендуется.

Это может навредить электропроводке дома или квартиры. Конечно, так он будет работать, но без подготовки ты можешь просто сжечь дом.

Если бездумно включить генератор в розетку, то тебя может посетить группа полицейских. Ведь это — незаконно. Электроэнергия идет обратно в дом и может поражать током технику, которая работает на линиях электропередач.

Если ты хочешь быть законопослушным гражданином и остаться с крышей над головой, купи переключатель, который после этого вставь в трансформатор.

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Как подключить генератор к дому автоматическим переключателем

Если ты не знаешь, где он установлен, то переключатель находится возле специальной коробки автоматического выключателя в доме. С его помощью переключается сеть дома от электросети на твой генератор.

Есть несколько его типов:

ручной;

универсальный.

Лучше всего выбирать последний, ведь он все делает автоматически. То есть переключает все сам. Если ты купил(-а) универсальный переключатель, не спеши устанавливать. Этим делом должен заниматься опытный электрик, чтобы провода в доме не сгорели.

Как подключить генератор:

Найди шнур на генераторе (он подключается к розетке на устройстве и к входу на автоматическом переключателе). Переведи переключатель (если он не автоматического типа) в режим питания от своего генератора. Обязательно поставь генератор на улицу и запусти его (на балконе его ставить тоже нельзя). По очереди включай секции на генераторе. Если у тебя переключатель ручного типа, то после того, как включишь основное питание, переведи его в режим работы от сети. Так ты сможешь подключить генератор аккуратно и безопасно.

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