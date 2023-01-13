Легше не буває: як підключити генератор до будинку через розетку

Генератори в 2022 році набули особливої популярності. Через часті відключення електроенергії вони стали незамінними помічниками для десятків тисяч людей.
З їх допомогою можна живити все що завгодно: холодильник, ноутбук, телефон та повербанк. Як підключити генератор до будинку через розетку — читай у матеріалі.
Для дистанційної роботи або навчання генератор є справжньою знахідкою. За допомогою нього можна підтримувати роботу електроприладів та робити всі справи вчасно.
Якщо ти вже маєш генератор, але не знаєш, як його увімкнути, то запам’ятай: просто вмикати його в розетку не рекомендується.
Якщо ти вже маєш генератор, але не знаєш, як його увімкнути, то запам’ятай: просто вмикати його в розетку не рекомендується.
Це може зашкодити електропроводці будинку чи квартири.
Звичайно, так він працюватиме, але без підготовки ти можеш просто спалити будинок.
Якщо просто вставити генератор у розетку, то можеш накликати на себе групу поліціянтів, адже це незаконно. Електроенергія йде назад у будинок і може вражати струмом техніку, яка працює на лініях електропередач.
Якщо ти хочеш бути законослухняним громадянином і залишитися з дахом над головою, купи перемикач, який після цього встав у трансформатор.
Перемикач розміщений біля спеціальної коробки автоматичного вимикача в будинку. З його допомогою перемикається мережа будинку від електромережі на твій генератор.
Є кілька його типів:
Найкраще вибирати останній, адже він усе робить автоматично. Якщо ти купив(-ла) універсальний перемикач, не поспішай його встановлювати. Цією справою має займатися досвідчений електрик, щоб дроти в будинку не згоріли.
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