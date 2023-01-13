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Легше не буває: як підключити генератор до будинку через розетку

Анна Голішевська, редакторка сайту 13 Січня 2023, 19:30
Генератор
Фото: Facebook

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