Як перевірити AVR бензогенератора та як його відремонтувати в домашніх умовах

AVR найчастіше виходить із ладу тоді, коли двигун бензогенератора глушать, а не від’єднують навантаження за допомогою штатного тумблера.

Буває таке, що АВР вилітає під час підключення зварювального саморобного апарата або надмірного реактивного навантаження. Як перевірити AVR бензогенератора і як його полагодити — читай у матеріалі.

Як перевірити АВР бензогенератора в домашніх умовах

AVR — це автоматичне включення резервного живлення бензогенератора. Якщо він зламався, то відремонтувати буде дуже складно, навіть за допомогою фахівців.

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Найкраще і найшвидше — купити AVR в інтернеті. Він недорогий, і поміняти його в генераторі буде набагато швидше та легше.

Якщо ти часто користуєшся бензогенератором, купи відразу п’ять – десять штук, адже AVR швидко ламається за тривалого використання.

Якщо ти не можеш купити новий AVR, то спробуй обладнати блок автоматичного регулятора напруги в домашніх умовах.

Потрібно пам’ятати, що найважчими в ремонті частинами АВР є регулюючий елемент і високовольтний конденсатор.

Рідше виходять з ладу діоди діодного моста, що йде до обмотки збудження.

Як перевірити AVR бензогенератора і як його відремонтувати

Для того щоб відремонтувати АВР, потрібно знайти ніжки МОП-транзистора, що стирчить з компаунду та ніжок конденсатора.

Для цього акуратно розбери конденсатор і паяльником підпаяй довгі ніжки конденсатора до старого конденсатора зсередини, дотримуючись полярності.

Якщо бензогенератор не заводиться або димить двигун, то основною причиною може бути зношення поршневої групи.

Це коли олія з картера потрапляє в камеру горіння (поршень або циліндр зношені).

Щоб усунути основні несправності бензогенератора та AVR у ньому самотужки, потрібно дотримуватися інструкцій.

Як перевірити AVR та генератор

Оглянь генератор. На ньому не має бути механічних пошкоджень та патьоків від мастила, а також іржі в баку.

Далі перевір масло і прокрути за допомогою стартера двигун. Спробуй завести.

Якщо не заводиться, зверни увагу на іскру. Візьми нову свічку і притули на масу.

Прокрути двигун. Якщо немає іскри або її небагато, потрібно відключити дроти від реле датчика мастила та замінити ковпачок свічки. Якщо не допомогло, переглянь замок запалювання або кнопку включення.

Якщо і там все гаразд, значить несправна котушка запалювання.

Якщо є іскра, запускай. Він не має глухнути, адже це означає те, що карбюратор забитий. Почисть його і розбери, встанови та відрегулюй тяги та регулятор обертів.

Якщо він знову не запускається, додай кілька крапель бензину в камеру згоряння через свічковий отвір або відкриту заслінку карбюратора.

Іржа, яка утворилася в баку, — досить велика проблема. Її можна усунути так: насамперед почисть паливну систему. А якщо іржа потрапила в бак, то потрібно заливати розчинником на 10-12 годин або замінити бак.

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