Як перевірити AVR бензогенератора та як його відремонтувати в домашніх умовах

AVR найчастіше виходить із ладу тоді, коли двигун бензогенератора глушать, а не від’єднують навантаження за допомогою штатного тумблера.
Буває таке, що АВР вилітає під час підключення зварювального саморобного апарата або надмірного реактивного навантаження. Як перевірити AVR бензогенератора і як його полагодити — читай у матеріалі.
AVR — це автоматичне включення резервного живлення бензогенератора. Якщо він зламався, то відремонтувати буде дуже складно, навіть за допомогою фахівців.
Найкраще і найшвидше — купити AVR в інтернеті. Він недорогий, і поміняти його в генераторі буде набагато швидше та легше.
Найкраще і найшвидше — купити AVR в інтернеті. Він недорогий, і поміняти його в генераторі буде набагато швидше та легше.
Якщо ти часто користуєшся бензогенератором, купи відразу п’ять – десять штук, адже AVR швидко ламається за тривалого використання.
Якщо ти не можеш купити новий AVR, то спробуй обладнати блок автоматичного регулятора напруги в домашніх умовах.
Потрібно пам’ятати, що найважчими в ремонті частинами АВР є регулюючий елемент і високовольтний конденсатор.
Потрібно пам’ятати, що найважчими в ремонті частинами АВР є регулюючий елемент і високовольтний конденсатор.
Рідше виходять з ладу діоди діодного моста, що йде до обмотки збудження.
Якщо бензогенератор не заводиться або димить двигун, то основною причиною може бути зношення поршневої групи.
Це коли олія з картера потрапляє в камеру горіння (поршень або циліндр зношені).
Це коли олія з картера потрапляє в камеру горіння (поршень або циліндр зношені).
Щоб усунути основні несправності бензогенератора та AVR у ньому самотужки, потрібно дотримуватися інструкцій.
Раніше ми розповідали, як зекономити на опаленні взимку.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!