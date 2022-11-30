Как проверить AVR бензогенератора и как его отремонтировать в домашних условиях

AVR чаще всего выходит из строя тогда, когда двигатель бензогенератора глушат, а не отсоединяют нагрузку с помощью штатного тумблера.

Бывает такое, что АВР вылетает при подключении самодельного сварочного аппарата или чрезмерной реактивной нагрузки.

Как проверить AVR бензогенератора и как его починить — читай в материале.

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Как проверить АВР бензогенератора в домашних условиях

AVR — это автоматическое включение резервного питания бензогенератора. Если он поломался, то починить будет очень сложно, даже с помощью специалистов.

Лучше и быстрее всего — купить AVR в интернете. Он недорогой, и поменять его в генераторе будет намного быстрее и легче.

Если ты часто пользуешься бензогенератором, то купи сразу пять — десять штук, ведь AVR быстро ломается при длительном использовании.

Если ты не можещь купить новый AVR, то попробуй отремонтировать блок автоматического регулятора напряжения в домашних условиях.

Нужно помнить, что самыми сложными в ремонте частями АВР является именно регулирующий элемент и высоковольтный конденсатор.

Реже выходят из строя диоды диодного моста, идущего к обмотке возбуждения.

Как проверить AVR бензогенератора и как его починить

Для того чтобы отремонтировать АВР, нужно найти ножки МОП-транзистора, торчащего из компаунда и ножек конденсатора.

Замени вздутый или взорвавшейся конденсатор. Для этого аккуратно разбери конденсатор и паяльником подпаяй длинные ножки конденсатора к выводам старого конденсатора изнутри, соблюдая полярность.

Если бензогенератор не заводится или дымит двигатель, то основной причиной может быть выработка поршневой группы.

Это когда масло из картера попадает в камеру горения (поршень или цилиндр изношены).

Чтобы устранить основные неисправности бензогенератора и AVR в нем своими силами, нужно следовать инструкции.

Как проверить AVR и генератор

Осмотри генератор. На нем не должно быть механических повреждений и масляных подтеков, а также наличия ржавчины в баке.

Далее проверь масло и прокрути с помощью стартера двигатель. Пробуй завести.

Если не заводится, обрати внимание на искру. Возьми новенькую свечку и прислони на массу. Прокрути двигатель. Если нет искры или ее не много, нужно отключить провода от реле датчика масла и заменить колпачок свечи. Если не помогло, осмотри замок зажигания или кнопку включения. Если и там все в порядке, значит неисправна катушка зажигания.

Если есть искра, запускай. Он не должен глохнуть, ведь это будет значит, что карбюратор забит. Почисть его и разбери, установи и отрегулируй тяги и регулятор оборотов.

Если он снова не запускается, добавь пару капель бензина в камеру сгорания, через свечное отверстие или открытую заслонку карбюратора.

Ржавчина, образовавшаяся в баке, — довольно большая проблема. Ее можно устранить следующим образом: в первую очередь, почисть топливную систему. А если ржавчина попала в бак, то нужно заливать растварителем на 10-12 часов или заменить бак.

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