Генератори: від палива до електрики — розповідаємо, як вибрати ідеальний варіант

Генератори перетворюють хімічну енергію палива (бензину, солярки, газу) спочатку на механічне обертання колінчастого валу, а потім — на електричну енергію.

Цим досягається незалежність від зовнішніх джерел струму та висока автономність роботи, за що генератори і здобули славу на ринку. Кількість моделей збільшується, характеристики змінюються, тож питання вибору залишається актуальним. З цим та іншими питаннями щодо генераторів можна звертатися до команди інтернет-магазину 220volt.com.ua за посиланням https://220volt.com.ua/generatory.htm

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Ціль використання генератора

Для вибору необхідної саме вам моделі генератора електроенергії передусім необхідно визначитися — де і з якою метою він працюватиме. Починати з виду палива не зовсім коректно.

З погляду ціни бензин та дизельне паливо не настільки відрізняються за вартістю, щоб це впливало на робочі процеси. Газ набагато дешевший, однак і небезпечніший з огляду на правила пожежної безпеки щодо балонів.

Побутові генератори

Мають компактні розміри та повітряне охолодження, що також позитивно впливає на вагу генератора. З іншого боку, його потужність невелика і підходить для підтримки струму в мережі на короткому часовому відрізку. Можуть бути одно- та трифазними.

Потужність портативного генератора залежить від виду палива: для бензину це до 10 кВт, для дизеля до 20 кВт.

Часто застосовуються у домашньому господарстві у разі екстреного відключення світла.

Стаціонарні генератори

Якщо йдеться про забезпечення електроживленням виробничих майданчиків на тривалий період, то це стаціонарні (професійні) генераторні станції. Вони відрізняються надійністю та довговічністю роботи, але їх установкою мають займатися професіонали.

Велика вартість окупається витратою палива та простотою технічного обслуговування.

Найчастіше стаціонарні генератори — трифазні, потужність — до 2 МВт, паливо — дизель (рідше — газ).

У разі бензинових та дизельних генераторів, незалежно від розмірів, крім купівлі та обслуговування, актуальна послуга оренди.

За якими параметрами вибрати генератор?

Бензинові та дизельні генератори є сенс оцінювати по одній групі параметрів, оскільки у своїй структурі обидва варіанти ґрунтуються на ДВС.

Габарити — бензинові компактніші.

Витрата палива — дизельні більш економні.

Запуск на морозі — краще бензин, погана солярка може замерзнути.

Вартість оренди — бензиновий дешевший.

Надійність — дизельні надійніші.

Потужність — бензинові для побутових потреб, дизельні — для виробничих.

Газові генератори використовують балонний чи магістральний газ. Це найдешевший варіант перетворення палива на електроенергію.

Також газові генератори відрізняються екологічністю, універсальністю та низьким рівнем шуму. Але вони часто виходять з ладу через низьку якість палива, мають обмежений бюрократією введення в роботу і при великих габаритах мають меншу потужність, ніж бензинові та дизельні аналоги.

А як підключитися до Wi-Fi, коли в будинку немає електроенергії? Спойлер: можна обійтися без дорогих генераторів. Подробиці читай у матеріалі.