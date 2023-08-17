Чим відрізняється інверторний генератор від звичайного та як вони працюють: пояснення

Наближається зима, а це означає, що українці знову готуватимуться до перебоїв з електроенергією. Саме тому багато хто вже сьогодні скуповує павербанки, генератори та інші пристрої, які зможуть полегшити життя у найскладніші часи. Чим відрізняється інверторний генератор від звичайного — читай в матеріалі.

Чим відрізняється інверторний генератор від звичайного: головні відмінності

За словами автомеханіка Андрія Маценка, відмінностей між цими пристроями є безліч. Однак найголовнішим є те, що в інверторних генераторів менший розхід та гучність під час роботи. Хоча коштують вони значно дорожче, ніж звичайні.

Інверторні генератори обирають і через інші фактори. Наприклад, людей приваблюють такі ознаки:

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автономність;

вироблення високоякісної електроенергії;

захист від перепадів напруги в мережі електроживлення;

простота експлуатації;

безпека.

Який генератор обрати: інверторний чи звичайний?

За словами експерта, купуючи таку річ для дому, варто визначитися із тим, на яку суму ти розраховуєш. Тобто, якщо ти хочеш зекономити, купуй звичайний генератор.

Однак він може зіпсувати деяку техніку від стрибків напруги.

Зовсім по-іншому працює інверторний, який видає напругу без перепадів і стрибків завдяки роботі перетворювача струму разом з регулятором. Останній точно не пошкодить тобі вартісну техніку та апаратуру.

Якщо розглядати характеристики, то змінний струм в інверторного перетворюється на постійний, і його характеристики вирівнюються, а потім він знову стає змінним, але вже з ідеальною синусоїдою.

Інверторний та звичайний генератор: чи є різниця у вазі

Якщо ти постійно будеш бігати та вмикати генератор, переставляти його з місця на місце, коли вимикатимуть електроенергію, тоді вага має не останнє значення. Вато розуміти, що тут знову виграють інверторні пристрої, адже вони легкі та компактні.

Крім цього, вони споживають на 40% менше бензину, ніж звичайні, майже не шумні під час роботи й виробляють мало вихлопів.

Тому якщо ти в змозі витратити на інверторний генератор у 2-2,5 раза більше, ніж за звичайний бензиновий, краще зупини вибір на ньому.

А як підключитися до Wi-Fi, коли в будинку немає електроенергії? Спойлер: можна обійтися без дорогих генераторів. Подробиці читай у матеріалі.

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