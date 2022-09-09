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Что будет, если не встать на военный учет или отказаться от повестки: какая ответственность предусмотрена

Виктория Мельник, редактор сайта 09 сентября 2022, 18:00
Что будет, если отказаться от повестки
Фото: Unsplash

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