Что будет, если не встать на военный учет или отказаться от повестки: какая ответственность предусмотрена

Во время военного положения вводится ряд ограничений, оказывающих большое влияние на жизнь граждан страны. Среди них — необходимость встать на военный учет всем мужчинам призывного возраста, появление в пункты комплектации военного состава после вручения повестки, запрет на выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет.

Может ли мужчина отказаться от повестки или не встать на военный учет во время мобилизации и предусмотрена ли ответственность за такое действие — объясняет эксперт Ростислав Кравец.

Как можно законно отказаться от повестки?

В Украине можно отказаться от повестки, но для этого должны быть серьезные основания. Юрист объясняет, в каких случаях это возможно:

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если в документе указаны неверные данные получателя (ФИО другого лица, например);

на повестке нет соответствующей печати военкомата или военного комиссара;

повестку вручает неуполномоченное лицо (ТрО или полиция не имеют права вручать повестки).

Как выглядит правильная повестка?

Чтобы убедиться в том, что повестка адресована тебе и никаких ошибок в документе нет, нужно внимательно перечитать все содержимое документа.

Правильно составленная повестка обязательно должна содержать:

ФИО получателя;

год рождения и адрес мужчины;

место работы;

вид повестки;

дату, время и адрес, когда и куда нужно явиться;

название органа, печать, подпись, фамилию, имя и отчество руководителя военкомата.

Если при вручении повестки ты заметил ошибку, можешь отказаться от повестки. За отказ никакого наказания нет.

После отказа сотрудник военкомата должен составить соответствующий акт об отказе при свидетелях. Далее акт адресуется в центр комплектования.

С призывника могут взыскать штраф в размере от 850 до 1700 грн только в случае нарушения военного учета.

Что будет, если не встать на военный учет?

В основном эта процедура касается всех мужчин призывного возраста, а в будущем, вероятно, будет касаться и женщин.

Военный учет не означает, что военнообязанного сразу отправят на фронт. Но с тех пор вся информация о мужчине или женщине будет в военкомате, и при необходимости человека могут мобилизовать.

Если не стать на военный учет, возможна уголовная ответственность, объясняет Кравец.

За уклонение от военного учета предусмотрена ответственность по статье 337 Уголовного кодекса — от 5100 до 8500 грн или исправительные работы до одного года.

А какая ответственность ждет тех, кто после получения повестки не явился в военкомат — читай в нашем материале.

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