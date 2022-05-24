В Украине идет мобилизация резервистов второй очереди — что это значит и какие еще есть волны

Богдана Макалюк, редактор сайта 24 мая 2022, 09:45
Мобілізація другої черги резервістів
Фото: Facebook

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