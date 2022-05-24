В Украине идет мобилизация резервистов второй очереди — что это значит и какие еще есть волны

Еще 3 марта 2022 Верховная Рада Украины утвердила указ президента Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации.

С этого момента начался призыв первой очереди резервистов. В настоящее время почти 100% военных из нее уже мобилизованы.

С 15 марта идет вторая очередь мобилизации граждан.

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22 мая Верховная Рада проголосовала за продление общей мобилизации в Украине на 90 дней – до 23 августа.

Кто попадает во вторую волну

Мобилизации подлежат граждане, проходившие срочную или контрактную службу до 2014 года.

Солдат срочной службы будут привлекать к обороне Украины только в случае боевых действий в регионах, где раньше была мирная территория.

Замминистра обороны Анна Маляр также отмечает, что призыв военнообязанных, резервистов и привлечения транспортных средств для обеспечения нужд Вооруженных Сил Украины, других военных формирований Украины осуществляется в объемах, определенных мобилизационными планами.

Сейчас эти планы под грифом “секретно”.

Какие есть очереди мобилизации

Первая очередь — это оперативный резерв . Речь идет о бывших военнослужащих в возрасте до 40 лет, имеющих боевой опыт и отслуживших в армии. В основном это ветераны АТО или бойцы ООС.

. Речь идет о бывших военнослужащих в возрасте до 40 лет, имеющих боевой опыт и отслуживших в армии. В основном это ветераны АТО или бойцы ООС. Вторая очередь — военнослужащие, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту.

Следующий этап — мобилизационный резерв. Сюда относим военнообязанных, которые окончили военные кафедры вузов как офицеры запаса и не призывались во время предыдущих мобилизационных кампаний.

резерв. Сюда относим военнообязанных, которые окончили военные кафедры вузов как офицеры запаса и не призывались во время предыдущих мобилизационных кампаний. И еще одна очередь — общественный резерв. Другие граждане, не имеющие ограничений по возрасту или состоянию здоровья по призыву на военную службу и могут быть привлечены для комплектования ВСУ и других военных формирований исключительно в особый период (в случае полномасштабной войны — ред.).

Тот, кто до этого не проходил службу, может быть мобилизован для обучения в центры ВСУ.

Если вас без навыков владения оружием и подготовки направили на передовую, сообщите об этом на телефоны горячей линии.

0-800-500-410

0-800-500-442

044-454-44-99

Для оперативного реагирования и разрешения ситуации нужно назвать ФИО мобилизованного лица и номер воинской части, в которую направили.

Будут ли мобилизовывать женщин

Женщины, состоящие на военном учете по соответствующим военно-учетным специальностям, могут быть призваны в воинские части на военную службу.

Пока такой необходимости нет, но в отдельных случаях женщины могут быть мобилизованы по наиболее дефицитным для Вооруженных Сил Украины и другим составляющим силам обороны военными специальностями.

К примеру, медицинские, связи, вычислительной техники, радиоэлектроники, водители автотракторных (гусеничных) средств, водолазы, механики и монтажники авиационных машин, картографии, топогеодезии, фотограмметрии, аэрофотослужбы, полиграфии, кинорадиомеханики, пищевой промышленности, финансово-экономической деятельности.

Ни одна женщина, без согласия, на военную службу во время мобилизации пока не призвана.

Кто не подлежит призыву во время мобилизации

кто был забронирован на период мобилизации и на военное время государственными органами власти и другими государственными организациями, органами местного самоуправления, за учреждениями, предприятиями и организациями;

кто был признан медкомиссией временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья (до шести месяцев с необходимостью прохождения повторной комиссии);

мужчины и женщины, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет (могут быть призваны на военную службу только в случае их согласия и только по месту жительства);

мужчины и женщины, которые одни воспитывают ребенка/детей до 18 лет (могут быть призваны на военную службу только в случае их согласия и только по месту жительства);

мужчины и женщины, воспитывающие ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет;

мужчины и женщины, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III-IV степени их выражения);

мужчины и женщины, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III-IV степени их выражения); мужчины и женщины, воспитывающие совершеннолетнего (18 — 23 лет) ребенка, являющегося лицом с инвалидностью I или II группы;

мужчины и женщины, которые являются опекунами, усыновителями, приемными родителями, попечителями, родителями-воспитателями и содержат детей-сирот и тех детей, которые были лишены родительской опеки (возрастом до 18 лет);

те, которые занимаются постоянным уходом за лицами, нуждающимися в заботе (в случае, если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход);

народные депутаты, депутаты Верховной Рады Крыма;

А также работники определенных органов:

военного управления, воинских частей, учреждений, предприятий и организаций;

ВСУ;

Министерство обороны Украины;

Службы безопасности Украины;

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины;

Национальная гвардия Украины;

Службы внешней разведки;

Национальная полиция Украины;

Государственная пограничная служба Украины;

Национальная гвардия Украины;

Национального антикоррупционного бюро;

налоговой милиции;

управление государственной охраны Украины;

Государственное бюро расследований;

Государственная исполнительная служба Украины

другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

Ранее мы подробно рассказывали, что нужно знать, чтобы мобилизация прошла по закону.