Что делать украинцам в чрезвычайной ситуации: как подготовиться и первые шаги

Ситуация в стране обостряется, агрессор выдает новые провокации, поэтому важно сохранять холодную голову и знать, что делать.

Гражданское население нашей страны также должно знать, как обезопасить себя и как действовать в случае опасности.

Во время эфира Свободы слова ветеран русско-украинской войны, майор запаса Павел Хазан рассказал, что нужно делать гражданскому населению.

Первое, что должны делать гражданские люди — это начать с курсов домедицинской помощи.

Ведь миллионы украинцев не знают, как правильно наложить шину и остановить кровотечение, что уж говорить об искусственном дыхании и массаже сердца.

Надо последовать примеру Израиля, брать эту модель и максимально инкриминировать в Украине.

— Когда у людей будут базовые знания, дальше развивать эти знания более насыщенными курсами. Военные те, кто находится в резерве, все понимают и знают, что делать. Проблемы больше у гражданского населения, — рассказывает Павел Хазан.

Советы ГСЧС

На своем сайте ГСЧС Украины дает советы, что делать в чрезвычайной ситуации:

узнать, где находятся ближайшие укрытия, проверить состояние подвального помещения;

проверить аварийные выходы;

сделать запасы питьевой и технической воды, продуктов длительного хранения;

собрать аптечку;

подготовить средства пожаротушения;

купить альтернативные средства освещения;

приготовить средства для приготовления пищи;

собрать самые необходимые вещи и документы;

позаботиться об исправном состоянии транспортного средства;

подумать об альтернативном обогреве.

В аптечке должны быть: перчатки, травматические ножницы, необходимые лекарства, клапан с пленкой для восстановления дыхания, спирт, салфетки, пластыри, ткань, средства для остановки кровотечения.

Что делать после сигнала “Внимание всем!”

Звуки сирен, прерывистые гудки предприятий или звуки громкоговорителя, которые продолжаются несколько минут, означают одно: “Внимание всем!”

Если ты услышал(-а) эти звуки, включай телевизор или радио. В течение пяти минут после сигнала дается важная информация.

Внимательно прослушай ее и следуй инструкциям. Оставляй теле- и радиоканалы включенными для того, чтобы узнавать новую информацию.

Напомним, ранее мы рассказывали об инструкции бомбоубежищ и куда бежать в случае опасности.