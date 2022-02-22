Что делать украинцам в чрезвычайной ситуации: как подготовиться и первые шаги

Ситуация в стране обостряется, агрессор выдает новые провокации, поэтому важно сохранять холодную голову и знать, что делать.
Гражданское население нашей страны также должно знать, как обезопасить себя и как действовать в случае опасности.
Во время эфира Свободы слова ветеран русско-украинской войны, майор запаса Павел Хазан рассказал, что нужно делать гражданскому населению.
Первое, что должны делать гражданские люди — это начать с курсов домедицинской помощи.
Первое, что должны делать гражданские люди — это начать с курсов домедицинской помощи.
Ведь миллионы украинцев не знают, как правильно наложить шину и остановить кровотечение, что уж говорить об искусственном дыхании и массаже сердца.
Надо последовать примеру Израиля, брать эту модель и максимально инкриминировать в Украине.
Надо последовать примеру Израиля, брать эту модель и максимально инкриминировать в Украине.
— Когда у людей будут базовые знания, дальше развивать эти знания более насыщенными курсами. Военные те, кто находится в резерве, все понимают и знают, что делать. Проблемы больше у гражданского населения, — рассказывает Павел Хазан.
На своем сайте ГСЧС Украины дает советы, что делать в чрезвычайной ситуации:
В аптечке должны быть: перчатки, травматические ножницы, необходимые лекарства, клапан с пленкой для восстановления дыхания, спирт, салфетки, пластыри, ткань, средства для остановки кровотечения.
Звуки сирен, прерывистые гудки предприятий или звуки громкоговорителя, которые продолжаются несколько минут, означают одно: “Внимание всем!”
Если ты услышал(-а) эти звуки, включай телевизор или радио. В течение пяти минут после сигнала дается важная информация.
Внимательно прослушай ее и следуй инструкциям. Оставляй теле- и радиоканалы включенными для того, чтобы узнавать новую информацию.
Напомним, ранее мы рассказывали об инструкции бомбоубежищ и куда бежать в случае опасности.