Що робити українцям у надзвичайній ситуації: як підготуватися і перші кроки

Ситуація в країні загострюється, агресор викидає нові провокації, тож важливо зберігати холодну голову та знати, що робити.

Цивільне населення нашої країни також має знати, як убезпечити себе та як діяти у разі надзвичайних ситуацій.

Під час ефіру Свободи слова на ICTV ветеран російсько-української війни, майор запасу Павло Хазан розповів, що треба робити цивільному населенню.

Перше, що мають робити цивільні люди — це почати з курсів домедичної допомоги.

Адже мільйони українців не знають, як правильно накласти шину та зупинити кровотечу, що вже казати про штучне дихання та масаж серця.

Треба брати приклад Ізраїлю, брати цю модель і максимально інкримінувати в Україну.

— Коли вже в людей будуть базові знання, далі розвивати ці знання більш насиченими курсами. Військові ті, хто перебуває у резерві, все розуміють і знають, що робити. Проблеми більше у цивільного населення, — розповідає Павло Хазан.

Поради ДСНС

На своєму сайті ДСНС України дає поради, що робити у разі надзвичайних ситуацій:

дізнатися, де розташовані найближчі укриття, перевірити стан підвального приміщення;

перевірити аварійні виходи;

зробити запаси питної та технічної води, продуктів тривалого зберігання;

зібрати аптечку;

підготувати засоби пожежогасіння;

придбати альтернативні засоби освітлення;

приготувати засоби для готування їжі;

зібрати найнеобхідніші речі та документи;

подбати про справний стан транспортного засобу;

подумати про альтернативний обігрів.

В аптечці мають бути: рукавички, травматичні ножиці, необхідні ліки, клапан з плівкою для відновлення дихання, спирт, серветки, пластирі, тканина, засоби для зупинення кровотечі.

Що робити після сигналу “Увага всім!”

Звуки сирен, переривчасті гудки підприємств або звуки гучномовця, які тривають протягом кількох хвилин, означають одне: “Увага всім!”

Якщо ти почув(-ла) ці звуки, вмикай телевізор або радіо. Протягом п’яти хвилин після сигналу подаватиметься важлива інформація.

Уважно прослухай її та виконуй інструкції. Залишай теле- та радіоканали увімкненими для того, щоб дізнаватися нову інформацію.

Нагадаємо, що раніше ми розказували про інструкцію бомбосховищ та куди тікати у разі небезпеки.