Що робити українцям у надзвичайній ситуації: як підготуватися і перші кроки

Богдана Макалюк, редакторка сайту 22 Лютого 2022, 12:30
Що робити у разі надзвичайної ситуації
Фото: Pexels

Більше новин
Що робити українцям у надзвичайній ситуації: як підготуватися і перші кроки
Як зберегти заощадження у тривожні часи? Фінансовий аналітик радить “не класти всі яйця в один кошик”
останні події на Донбасі
Масове введення військ на Донбас, падіння рубля та засудження світу – все, що треба знати про останні події
Що робити українцям у надзвичайній ситуації: як підготуватися і перші кроки
Що таке культура скасування та навіщо інститут репутації? Сила людського осуду в історіях Аліни Паш, Джонні Деппа, Джоан Роулінг
ВИПУСК ЛАЙФ
Вікна-новини. Випуск від 22.02.2022 (11:30)
Дивитись більше

Матеріали по темі

Волонтери України
Все буде Україна! Як волонтерський рух рятує країну від нашестя північних варварів
Новини
Визнання Путіним “Л/ДНР” та реакція України: найважливіші новини 21 лютого
Реакція світу на визнання Путіним "ЛДНР"
Перша реакція світової спільноти на визнання Путіним “ЛДНР”
Що робити українцям у надзвичайній ситуації: як підготуватися і перші кроки
Реакція експертів на визнання Росією псевдореспублік “ЛНР” та “ДНР”

Відео
0:14:24
останні події на Донбасі

Масове введення військ на Донбас, падіння рубля та засудження світу – все, що треба знати про останні події
0:20:00
ВИПУСК ЛАЙФ
Вікна-новини. Випуск від 22.02.2022 (11:30)
0:04:05
Волонтери України
Все буде Україна! Як волонтерський рух рятує країну від нашестя північних варварів
0:04:17
Рецепт домашньої консерви
Невід’ємна складова тривожної валізи: як приготувати тушковане м’ясо вдома
0:01:29
Реакція світу на визнання Путіним "ЛДНР"
Перша реакція світової спільноти на визнання Путіним “ЛДНР”
Що робити українцям у надзвичайній ситуації: як підготуватися і перші кроки
Реакція експертів на визнання Росією псевдореспублік “ЛНР” та “ДНР”
0:05:21
Відеозвернення Зеленського сьогодні - 22 лютого 2022
Термінове відеозвернення Зеленського щодо агресії Росії та визнання псевдореспублік “ЛДНР”
0:03:30
Дайвери в Одесі
Досліджували затонулий корабель: трагедія із дайверами в Одесі
0:35:59
Вікна-новини
Вікна-новини. Випуск від 21.02.2022 (22:00)
Виступ Путіна 21 лютого
Виступ Володимира Путіна про Україну — головні тези та пропаганда для ОРДЛО
Більше відео
Що робити українцям у надзвичайній ситуації: як підготуватися і перші кроки
Читати далі
Як зберегти заощадження у тривожні часи? Фінансовий аналітик радить “не класти всі яйця в один кошик”
Як сформувати харчові звички у дітей
Читати далі
Кола та чипси: як сформувати правильну харчову поведінку дітей

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь