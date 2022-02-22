Реакція експертів на визнання Росією псевдореспублік “ЛНР” та “ДНР”

Президент РФ Володимир Путін підписав указ. Тепер Росія офіційно визнала незалежність так званих ЛНР і ДНР, чим порушила Мінські угоди.

Що це означає та яким бачать подальший розвиток подій політичні експерти, Геннадій Друзенко, Єгор Чернєв, Володимир Фесенко відповіли у спецформаті програми Свобода слова на ICTV.

Правник, очільник Центру конституційного моделювання Геннадій Друзенко:

Є велике питання. Він її підписав у яких межах? Бо згідно з так званими конституціями так званих Л/ДНР вони поширюються на всю територію Донецької і Луганської областей.

Народний депутат від партії Слуга народу, голова постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв:

Наступний крок — це постачання озброєння, але вже з номенклатурою набагато більшою.

Те озброєння, яке зараз є у так званих Л/ДНР, вони нібито отримали через склади, які захопили під час окупації. У них не було літаків, ракет, ПВО. Це може з’явитися там.

Далі вони вже будуть виходити на кордони, які закріплені Конституцією, на адміністративні кордони Донецької й Луганської областей.

Український політолог Володимир Фесенко:

Навіть з російських джерел лунає, що плануються закони про взаємодопомогу. Це означає не тільки постачання зброї, а й введення російських військ. Можливо, у статусі так званих миротворців на територію “Л/ДНР”, ОРДЛО. І тут виникне ризик прямого зіткнення російських і українських військ.

Це ризик, про який треба пам’ятати, до якого треба готуватися у різних формах: від військової до дипломатичної.

Я не зовсім згодний, що нам нічим реагувати. Ми вже сказали, якщо Росія визнає “Л/ДНР” — це означає руйнацію Мінських угод, як мінімум політичної частини. Є безпекова частина, тут я думав би про більш гнучку реакцію.

Після цього рішення має бути нова жорстка хвиля санкцій проти Росії. І нова хвиля, якщо Росія піде на прямі санкції.

Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ЄС розгорне в Україні військову місію.