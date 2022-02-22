Реакция экспертов на признание Россией псевдореспублик “ЛНР” и “ДНР”

Президент РФ Владимир Путин подписал указ. Теперь Россия признала независимость так называемых “ЛНР” и “ДНР”, чем нарушила Минские соглашения.

Что это значит и как видят дальнейшее развитие событий политические эксперты. Геннадий Друзенко, Егор Чернев, Владимир Фесенко ответили в спецформате программы Свобода слова на ICTV.

Геннадий Друзенко, юрист, руководитель Центра конституционного моделирования:

Есть большой вопрос. Он его подписал в каких пределах? Потому что согласно так называемыми Конституциями так называемых “Л/ДНР” они распространяются на всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Егор Чернев, народный депутат от партии Слуга народа, глава постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО:

Следующий шаг – это поставка вооружения, но уже с номенклатурой гораздо больше.

То вооружение, которое сейчас есть в так называемых ”Л/ДНР”, они якобы получили через захватившие во время оккупации склады. У них не было самолетов, ракет, ПВО. Это может появиться там.

Далее они уже будут выходить на закрепленные Конституцией границы на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Владимир Фесенко, украинский политолог:

Даже из российских источников звучит, что планируется законы о взаимопомощи. Это означает не только снабжение оружия, но и введение российских войск. Возможно, в статусе так называемых миротворцев на территории “Л/ДНР”, ОРДЛО. В этом случае возникнет риск прямого столкновения российских и украинских войск.

Это риск, о котором нужно помнить, к которому нужно готовиться в разных формах: от военной до дипломатической.

Я не совсем согласен, что нам нечем реагировать. Мы уже сказали, что если Россия признает “Л/ДНР” — это означает разрушение Минских соглашений, которые имеют минимум политической части. Есть часть безопасности, здесь я думал бы о более гибкой реакции.

После этого решение предстоит новая жесткая волна санкций против России. И новая волна, если Россия пойдет на прямые санкции.

В свою очередь Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ЕС развернет в Украине военную миссию.