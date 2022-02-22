Украина

Реакция экспертов на признание Россией псевдореспублик “ЛНР” и “ДНР”

Даниэла Долотова, редактор сайта 22 февраля 2022, 07:00

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Реакция экспертов на признание Россией псевдореспублик “ЛНР” и “ДНР”
Реакция экспертов на признание Россией псевдореспублик “ЛНР” и “ДНР”
0:05:21
Відеозвернення Зеленського сьогодні - 22 лютого 2022
Срочное видеобращение Зеленского касательно агрессии России и признания псевдореспублик “ЛДНР”
0:03:30
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Реакция мира на признание Путиным "ЛДНР"
Читать дальше
Первая реакция мирового сообщества на признание Путиным “ЛДНР”
Відеозвернення Зеленського сьогодні - 22 лютого 2022
Читать дальше
Срочное видеобращение Зеленского касательно агрессии России и признания псевдореспублик “ЛДНР”

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