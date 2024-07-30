Цены на школьную форму в 2024 году: к чему родителям готовить свои кошельки

На пороге август, а это значит, что многие родители сейчас в поисках школьной формы для своих детей. Предложений на рынке немало, и на любой кошелек. Но хочется купить нужное, и за разумные деньги.

Вікна поинтересовались, какие цены на школьную форму для девочки и мальчика и во сколько обойдется минимальный и полный комплект школьной формы. Читай больше в нашем материале.

Как выбрать школьную форму для ребенка

В нашем предыдущем материале мы рассказывали, что сборы ребенка в школу в этом году обойдутся почти в 10 тыс. грн! Значительная часть суммы — это школьная форма.

Стоит отметить, что не во всех украинских школах есть форма, у кого-то деловой стиль, а у кого-то ограничений в одежде нет.

Но базовая одежда в школу ребенку нужна. По стандартному списку это:

рубашка — 3-4 классические;

3-4 классические; вышиванка;

гольф/свитер — 2-3 на прохладные сезоны;

2-3 на прохладные сезоны; жилет;

пиджак;

штаны;

Для девочек список может быть увеличен, к нему еще добавляются сарафан, юбка и блузки.

Основными советами при покупке и выборе школьной формы являются:

Обсуди с ребенком, что бы он хотел носить. Покажи несколько вариантов. Это важно, чтобы ребенку нравилось то, что он носит. Не покупай школьную форму на несколько размеров больше. Это может быть некомфортно ребенку, да и форма может порваться/надоесть ребенку до того, как он до него дорастет. Предпочитай натуральные ткани. Узнай у ребенка, удобно ли ему в форме. Не забывай о требованиях школы по форме.

Цены на школьную форму 2024

Следует отметить, что в разных регионах Украины цены на школьную форму могут сильно отличаться. Иногда будет просто дешевле заказать одежду онлайн и оплатить доставку.

Если ты планируешь покупать одежду в онлайн-магазинах, не забудь измерить параметры ребенка — рост, ширину от плеча к плечу, длину рукавов, длину рубашек по спине, длину брюк, обхват талии, бедер и груди. За лето параметры могли измениться!

Начнем с рубашек. Их нужно иметь в гардеробе несколько.

Для девочек и мальчиков средняя стоимость школьной рубашки на украинских маркетплейсах составляет 400 грн.

Есть предложения значительно дешевле — от 200 грн, и более дорогие — где-то до 700-800 грн для мальчика и до 1200 грн за рубашку для девочки. Однако универсальными по соотношению цены, качества и внешнего вида являются рубашки в пределах 400-500 грн.

Нужной в детском школьном гардеробе есть и вышиванка. Дети могут носить ее как в праздничные, так и в обычные дни учебы. Детская вышиванка стоит от 500 грн до нескольких тысяч за брендовые варианты. Средняя стоимость вышиванки для мальчика 500-800 грн, для девочки — 750-1000 грн.

Гольфы и свитера нужны на более холодные сезоны. Но летом их можно выгодно купить на распродажах. Если учитывать цены летних распродаж, гольф или свитер для ребенка в школу можно купить за 300-400 грн.

Жилетка нужна как дополнительный элемент гардероба на смену пиджаку. Ее средняя стоимость 600-800 грн, минимальная — 350 грн. Самые дорогие жилетки для школьников стоят от 1000 грн.

Детский пиджак в школу в среднем стоит 1000 грн. Найти можно гораздо более дешевые варианты, но они будут более низкого качества — от 400 грн. Самые дорогие модели стартуют от 1500 грн.

Если до школы еще достаточно времени, можно сравнить цены с физическими магазинами и на рынках. Они могут распродавать прошлогодние комплекты формы, так что, возможно, удастся сэкономить существенную сумму.

Средняя стоимость детских штанов в школу — 500-600 грн. Более дешевые модели можно приобрести от 350 грн, а более дорогие варианты стартуют в цене от 750 грн.

Сарафаны для девочек в школу кардинально отличаются по ценам. Все зависит от фасона, цвета и ткани. Самый простой сарафан можно приобрести за 400 грн. Средняя цена — 700 грн. Более дорогие модели сарафанов в школу можно найти от 1000 грн.

Юбки в школу для девочки тоже отличаются по ценам. В зависимости от фасона и длины, самая дешевая обойдется в 350 грн, средняя по стоимости обойдется в 500-600 грн. Пышные и необычные фасоны стартуют от 800 грн.

Так что, если считать всю школьную форму, она может обойтись родителям от 5000 грн до 9000 грн на одного ребенка.

Раньше мы рассказывали, как выбрать обувь для школьника.

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