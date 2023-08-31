Праздник уже завтра, а образа нет? Как одеть девочку на 1 сентября в школу — идеи

1 сентября уже завтра, поэтому родители и школьники готовятся к нему очень ответственно. Одним из важных пунктов приготовления является одежда. Как одеть девочку на 1 сентября? Читай в нашем материале подборку идей с фото и выбирай наиболее понравившийся вариант.

Как одеть девочку на 1 сентября: стильные и красивые идеи

Для девочек есть много красивых и утонченных сочетаний, которые можно носить в школу. Если есть несколько базовых вещей, сложить стильную школьную капсулу будет просто. Для девочки следует приобрести: платье, юбку, брюки, несколько рубашек, вышиванку и жакет.

На зиму можно купить жилеты или свитера. Обычно в школах придерживаются делового стиля, или есть четко определенная форма. Если ты хочешь стильно одеть ребенка в школу, листай нашу подборку образов.

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Не забывай и о прическе на 1 сентября. Мы делились подборкой простых причесок для девочек. Кроме этого, ребенок должен быть в удобной обуви, ведь в школе могут быть игры, празднование или беготня в коридорах.

Сочетание однотонных костюмов очень удачное, а жакет может понадобиться, если погода станет холодной. Костюмы двойки или тройки лучше сочетать с белой или молочной рубашкой, топом.

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Если ребенок не любит юбки или платья, можно подобрать образ с комбинезоном или брюками. Простые и одновременно удобные кюлоты или строгие фасоны, они больше вписываются в деловой стиль, чем темные джинсы.

Также можно выбрать костюмные варианты, чтобы верх и низ гармонично сочетались.

Если хочется более простой и сдержанный образ, можно соединить брюки и белую рубашку. Или юбку, рубашку и жилет. Образ брюк, футболки с удлиненным рукавом и жилета также будет удачным и минималистичным.

Раньше мы рассказывали, как сделать фотозону на 1 сентября своими руками.

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