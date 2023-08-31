Свято вже завтра, а образу немає? Як одягнути дівчинку на 1 вересня у школу — ідеї

1 вересня уже завтра, а тому батьки та школярі готуються до нього дуже відповідально. Одним з важливих пунктів приготувань є одяг. Як одягнути дівчинку на 1 вересня? Читай у нашому матеріалі добірку ідей з фото та вибирай варіант, що сподобався найбільше.

Як одягнути дівчинку на 1 вересня: стильні та красиві ідеї

Для дівчат є багато красивих та витончених поєднань, які можна носити у школу. Якщо є декілька базових речей, скласти стильну шкільну капсулу буде просто. Для дівчинки слід придбати: сукню, спідницю, штани, кілька сорочок, вишиванку та жакет.

На зиму можна докупити жилети чи светри. Зазвичай у школах дотримуються ділового стилю, або ж є чітко визначена форма. Якщо ти хочеш стильно одягнути дитину в школу, гортай нашу добірку образів.

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Не забувай і про зачіску на 1 вересня. Ми ділилися добіркою простих зачісок для дівчат. Крім цього, дитина має бути у зручному взутті, адже у школі можуть бути ігри, святкування чи біганина коридорами.

Поєднання однотонних костюмів дуже вдалі, а жакет може знадобитися, якщо погода стане холодною. Костюми двійки чи трійки найкраще поєднувати з білою або молочною сорочкою, топом.

Читати на тему Від осінніх ноток до потрібної канцелярії: як зробити букет на 1 вересня своїми руками Розповідаємо про ідеї букетів на 1 вересня.

Якщо дитина не любить спідниці чи сукні, можна підібрати образ з комбінезоном чи штанами. Простими та водночас зручними є кюлоти або строгі фасони, вони більше вписуються у діловий стиль, аніж темні джинси.

Також можна обрати костюмні варіанти, аби верх та низ гармонійно поєднувалися.

Якщо хочеться простіший та стриманіший образ, можна поєднати штани та білу сорочку. Або спідницю, сорочку та жилет. Образ штанів, футболки з подовженим рукавом та жилета також буде вдалим та мінімалістичним.

Раніше ми розповідали, як зробити фотозону на 1 вересня своїми руками.

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