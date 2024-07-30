Ціни на шкільну форму у 2024 році: до чого батькам готувати свої гаманці

На порозі серпень, а це означає, що багато батьків зараз у пошуках шкільної форми для своїх дітей. Пропозицій на ринку чимало, і на будь-який гаманець. Та хочеться придбати потрібне, і за розумні гроші.

Вікна поцікавилися, які нині ціни на шкільну форму для дівчинки та хлопчика та у скільки обійдеться мінімальний та повний комплект шкільної форми. Читай більше в нашому матеріалі.

Як вибрати шкільну форму для дитини

У нашому попередньому матеріалі ми розповідали, що збори дитини до школи цьогоріч обійдуться майже в 10 тис. грн! Значна частина суми — це шкільна форма.

Варто зазначити, що не у всіх українських школах є форма, хтось має діловий стиль, а в когось обмежень в одязі немає.

Але базовий одяг до школи дитині потрібен. За стандартним списком це:

сорочка — 3-4 класичні;

вишиванка;

гольф/светр — 2-3 на прохолодні сезони;

жилетка;

піджак;

штани;

Для дівчат список може бути збільшеним, до нього ще додаються сарафан, спідниця та блузки.

Основними порадами під час купівлі та вибору шкільної форми є такі:

Обговори з дитиною, що б вона хотіла носити. Покажи кілька варіантів. Це важливо, щоб дитині подобалося те, що вона носить. Не купуй шкільну форму на кілька розмірів більше. Це може бути некомфортно дитині, та й форма може порватися/набриднути дитині до того, як вона до неї доросте. Віддавай перевагу натуральним тканинам. Перепитай дитину, чи їй зручно у формі. Не забувай про вимоги школи щодо форми.

Ціни на шкільну форму 2024

Варто зауважити, що в різних регіонах України ціни на шкільну форму можуть сильно відрізнятися. Тож інколи буде просто дешевше замовити одяг онлайн та оплатити доставку.

Якщо ти плануєш купувати одяг в онлайн-магазинах, не забудь виміряти параметри дитини — зріст, ширину від плеча до плеча, довжину рукавів, довжину сорочок по спині, довжину штанів, обхват талії, стегон та грудей. За літо параметри могли змінитися!

Почнімо з сорочок. Їх потрібно мати в гардеробі кілька.

Для дівчат і хлопчиків середня вартість шкільної сорочки на українських маркетплейсах становить 400 грн.

Є пропозиції значно дешевші — від 200 грн, і дорожчі — подекуди до 700-800 грн для хлопчика і до 1200 грн за сорочку для дівчинки. Проте універсальними за співвідношеннями ціни, якості та зовнішнього вигляду є сорочки в межах 400-500 грн.

Потрібною в дитячому шкільному гардеробі є вишиванка. Діти можуть носити її як у святкові, так і у звичайні дні навчання. Дитяча вишиванка коштує від 500 грн до кількох тисяч за брендові варіанти. Середня вартість вишиванки для хлопчика 500-800 грн, для дівчинки — 750-1000 грн.

Гольфи та светри потрібні на більш прохолодні сезони. Та влітку їх можна вигідно придбати на розпродажах. Якщо враховувати ціни літніх розпродажів, гольф чи светр для дитини у школу можна придбати за 300-400 грн.

Жилетка потрібна як додатковий елемент гардероба на заміну піджака. Її середня вартість 600-800 грн, мінімальна — 350 грн. Найдорожчі жилетки для школярів коштують від 1000 грн.

Дитячий піджак у школу в середньому коштує 1000 грн. Знайти можна значно дешевші варіанти, але вони будуть нижчої якості — від 400 грн. Найдорожчі моделі стартують від 1500 грн.

Якщо до школи ще достатньо часу, можна порівняти ціни з фізичними магазинами та на ринках. Вони можуть розпродувати минулорічні комплекти форми, тож, можливо, вдасться зекономити суттєву суму.

Середня вартість дитячих штанів у школу — 500-600 грн. Дешевші моделі можна придбати від 350 грн, а дорожчі варіанти стартують у ціні від 750 грн.

Сарафани для дівчат у школу кардинально відрізняються за цінами. Все залежить від фасону, кольорів та тканини. Найпростіший сарафан можна придбати за 400 грн. Середня ціна — 700 грн. Дорожчі моделі сарафанів у школу можна знайти від 1000 грн.

Спідниці в школу для дівчинки також відрізняються за цінами. Залежно від фасону та довжини, найдешевша обійдеться у 350 грн, середня коштуватиме 500-600 грн. Пишні та незвичайних фасонів стартують від 800 грн.

Тож, якщо рахувати всю шкільну форму, вона може обійтися батькам від 5000 грн до 9000 грн на одну дитину.

Раніше ми розповідали, як вибрати взуття для школярика.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.