Домоэкономика: что это такое и для чего в Украине хотят ввести семейное декларирование

В Украине планируют ввести домоэкономику.

Ее задачей будет превратить домохозяйства (семьи) в полноценные субъекты предпринимательства и привлечь их к экономической активности.

С этой целью для украинских семей будут введены семейное декларирование и налогообложение.

Такая инициатива поступила от нардепов партии Слуга народа, среди которых и одиозная Галина Третьякова.

В настоящее время они подали в парламент соответствующий законопроект № 6539 О домохозяйствах (домоэкономике).

Предполагается, что декларация для домохозяйств будет обязательна как для ведения семейного бизнеса, так и для получения различной государственной помощи, пишет Обозреватель.

Зачем нужны эти новации?

В настоящее время, по подсчетам Госстата, в Украине насчитывается около 15 млн домохозяйств.

Большинство из них состоит из 2-3 человек. Преимущественно доходами таких домохозяйств (семей) есть зарплаты членов семьи, доходы от предпринимательства и самостоятельной трудовой деятельности.

Однако фактически только в 0,9% домохозяйств основой дохода является собственный бизнес (предпринимательская деятельность).

Это и привлекло внимание авторов законопроекта. По их мнению, такой показатель очень низкий и свидетельствует об отсутствии надлежащих условий для ведения хозяйственной деятельности, которые должно было создать государство.

По их словам, введение семейного налогообложения не означает, что в Украине появится новый специальный налоговый режим.

Домоэкономика только дополнит действующую систему налогообложения доходов физлиц для определения справедливой налоговой нагрузки на семью.

Также парламентарии отмечают, что именно определения “семья” или “домохозяйство” как субъекты налоговых отношений не предусмотрены на законодательном уровне, что не позволяет предоставлять им соцподдержку.

Кто будет относиться к домохозяйствам?

Не все домохозяйства можно приравнять к семье, хотя в большинстве случаев это действительно семьи. Ключевое отличие состоит в том, что домохозяйство может состоять из одного человека.

Им могут быть несколько человек, которые живут вместе, ведут общий быт, частично или полностью объединяют свои средства и расходы. При этом они могут не состоять в родстве.

Главным условием является совместное проживание и общее хозяйство. В то время как количество членов домохозяйства не ограничено.

Кроме того, в законопроекте упоминаются еще два вида домохозяйства:

индивидуальный . Он касается одного человека, проживающего в отдельном жилье или комнате, не связанной общим бытом с другими жителями этого дома;

. Он касается одного человека, проживающего в отдельном жилье или комнате, не связанной общим бытом с другими жителями этого дома; институциональный. В этом случае речь идет о лицах, проживающих в социальных или медучреждениях, воинских частях, учреждениях соцобслуживания.

Однако согласно документу гражданам запрещено одновременно находиться в нескольких домохозяйствах. В течение финансового года человек может быть членом только одного домохозяйства.

Семья и декларирование ее доходов

В документе говорится, что ежегодное налоговое декларирование доходов домохозяйства будет добровольным. В то время как обязательным оно станет для семей только в следующих случаях:

Если лицо претендует на налоговую скидку

Законом разрешено, чтобы налоговую скидку одного из членов домохозяйства получил любой другой из членов семьи.

Так, например, право на налоговую скидку имеет пенсионер, который в течение года вносил страховые платежи или оплачивал свое лечение. Однако если он не работает и, соответственно, не уплачивает налог на прибыль, то воспользоваться своим правом на возврат части уплаченных налогов он не может.

Если законопроект заработает, такая скидка станет доступна для других членов семьи в пределах одного домохозяйства. Для этого им нужно только подать семейную декларацию.

Если человек нуждается в социальном трансферте (соцпомощи):

соцгарантии, обеспечивающие достаточный уровень жизни для семьи (одежда, питание, расходы на жилье), выплаты малоимущим, субсидии;

соцльготы в материальной и денежной форме (например, компенсация за проездной);

соцстрахование;

социальные услуги (например, уход на дому, социальное сопровождение).

Однако в этот список не входят стипендии и пенсии. Следовательно, домохозяйствами, членами которых являются пенсионеры или студенты, представление ежегодных налоговых деклараций не предусматривается.

Для предпринимательской деятельности (семейного бизнеса)

Еще одним из новшеств законопроекта является то, что семьям позволят вести предпринимательскую деятельность без регистрации ФЛП.

Единственное условие — подать годовую налоговую декларацию и зарабатывать меньше 8 млн грн в год. А еще соблюдать следующие правила:

семейным бизнесом могут заниматься только члены домохозяйства;

вести можно только определенные виды деятельности (в частности, парикмахерские, косметологические услуги, юридические консультации, репетиторство, торговля на рынке).

Домохозяйства, которые будут осуществлять экономическую деятельность, отнесут к субъектам микропредпринимательства наравне с ФЛП и юрлицами, у которых в штате до десяти работников, а ежегодный доход — до €2 млн.

В случае если семьи-предприниматели не смогут рассчитаться с кредиторами, в их отношении, как и в случае с ФЛП, будет применяться процедура банкротства.

Процедура подачи семейной декларации

Семейную декларацию будет подавать уполномоченное лицо (представитель) домохозяйства, совершеннолетнее и дееспособное.

В его обязанности также входит упрощенный учет доходов и расходов домохозяйства в порядке, отдельно установленном правительством.

Так, к доходам семьи будут относиться:

зарплата и приравненные к ней доходы;

доход от предпринимательской деятельности;

вознаграждение по договорам;

денежное обеспечение и другие выплаты военным, членам семей, правоохранителям;

стипендия;

выигрыши, призы, подарки;

выплата от негосударственных пенсионных фондов;

социальная государственная помощь.

Если законопроект о семейном декларировании и налогообложении будет принят, то он вступит в силу не ранее 2025 года.

Заметим, что у каждого официально трудоустроенного украинца, уплачивающего налоги, есть право на налоговую скидку от государства.

Но ежегодно ею пользуется не более 120-150 тыс. человек. Поэтому советуем тебе почитать условия предоставления налогового кэшбека, чтобы узнать, как получить возврат за потраченные гривны.