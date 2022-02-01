Домоекономіка: що це таке та для чого в Україні хочуть запровадити сімейне декларування

В Україні планують запровадити домоекономіку.

Її завданням буде перетворити домогосподарства (сім’ї) на повноцінні суб’єкти підприємництва та залучити їх до економічної активності.

З цією метою для українських родин запровадять сімейне декларування та оподаткування.

Така ініціатива надійшла від нардепів партії Слуга народу, серед яких і одіозна Галина Третьякова.

Наразі вони подали до парламенту відповідний законопроект № 6539 Про домогосподарства (домоекономіку).

Передбачається, що декларація для домогосподарств буде обов’язковою як для ведення сімейного бізнесу, так і для отримання різної державної допомоги, пише Обозреватель.

Для чого потрібні ці новації?

Нині, за даними Держстату, в Україні налічується близько 15 млн домогосподарств.

Більшість із них складається з 2-3 осіб. Переважно доходами таких домогосподарств (сімей) є зарплати членів родини, доходи від підприємницької справи та самостійної трудової діяльності.

Однак фактично лише у 0,9% домогосподарств основою доходу є власний бізнес (підприємницька діяльність).

Це й привернуло увагу авторів законопроекту. На їхню думку, такий показник є дуже низьким і свідчить про відсутність належних умов для ведення господарської діяльності, які мала б створити держава.

За їхніми словами, запровадження сімейного оподаткування не означатиме, що в Україні з’явиться новий спеціальний податковий режим.

Домоекономіка лише доповнить чинну систему оподаткування доходів фізосіб задля визначення справедливого податкового навантаження на сім’ю.

Також парламентарі зазначають, саме визначення “родина” чи “домогосподарство” як суб’єкти податкових відносин не передбачені на законодавчому рівні, що не дозволяє надавати їм соцпідтримку.

Хто належатиме до домогосподарств?

Не всі домогосподарства можна прирівняти до родини, хоча здебільшого це дійсно сім’ї. Ключова відмінність полягає у тому, що домогосподарство може складатися з однієї людини.

Ним можуть бути кілька осіб, які живуть разом, ведуть спільний побут, частково чи повністю об’єднують свої кошти та витрати. При цьому вони можуть не перебувати у родинних стосунках.

Головною умовою є спільне проживання та ведення спільного господарства. Тоді як кількість членів домогосподарства необмежена.

Крім того, у законопроекті згадуються ще два види домогосподарства:

індивідуальний . Він стосується однієї людини, яка мешкає в окремому житлі чи кімнаті, не пов’язаної загальним побутом з іншими жителями цього помешкання;

. Він стосується однієї людини, яка мешкає в окремому житлі чи кімнаті, не пов’язаної загальним побутом з іншими жителями цього помешкання; інституційний. У цьому разі йдеться про осіб, які мешкають у соціальних чи медустановах, військових частинах, установах соцобслуговування.

Однак згідно з документом громадянам заборонено одночасно перебувати у кількох домогосподарствах. Протягом фінансового року людина може бути членом виключно одного домогосподарства.

Сім’я і декларування її доходів

У документі мовиться, що щорічне податкове декларування доходів домогосподарства буде добровільним. Тоді як обов’язковим воно стане для сімей лише у таких випадках:

Якщо особа претендує на податкову знижку

Законом дозволено, що податкову знижку одного із членів домогосподарства може одержати будь-хто інший із членів сім’ї.

Так, наприклад, право на податкову знижку має пенсіонер, який протягом року вносив страхові платежі чи оплачував своє лікування. Однак, якщо він не працює і, відповідно, не сплачує податок на прибуток, то скористатися своїм правом на повернення частини сплачених податків він не може.

Натомість, якщо законопроект запрацює, така знижка стане доступна для інших членів сім’ї у межах одного домогосподарства. Для цього їм знадобиться лише подати сімейну декларацію.

Якщо людина потребує соціального трансферту (соцдопомоги):

соцгарантії, що забезпечують достатній рівень життя для родини (одяг, харчування, витрати на житло), виплати малозабезпеченим, субсидії;

соцпільги у матеріальній та грошовій формі (як приклад, компенсація за проїзний);

соцстрахування;

соціальні послуги (наприклад, догляд вдома, соціальний супровід).

Однак до цього переліку не входять стипендії та пенсії. Відтак, домогосподарствами, членами яких є пенсіонери чи студенти, подання щорічних податкових декларацій не передбачається.

Для підприємницької діяльності (сімейного бізнесу)

Ще однією з новацій законопроекту є те, що сім’ям дозволять вести підприємницьку діяльність без реєстрації ФОП.

Єдина умова — подати річну податкову декларацію і заробляти менше ніж 8 млн грн на рік. А ще дотримуватися таких правил:

сімейним бізнесом можуть займатися лише члени домогосподарства;

вести можна тільки певні види діяльності (зокрема, перукарські, косметологічні послуги, юридичні консультації, репетиторство, торгівля на ринку).

Домогосподарства, що здійснюватимуть економічну діяльність, будуть віднесені до суб’єктів мікропідприємництва нарівні з ФОП та юрособами, у яких у штаті до десяти працівників, а щорічний дохід до €2 млн.

У разі якщо родини-підприємці не зможуть розрахуватися з кредиторами, щодо них, як і до ФОП, буде застосовувана процедура банкрутства.

Процедура подання сімейної декларації

Сімейну декларацію подаватиме уповноважена особа (представник) домогосподарства, повнолітня та дієздатна.

До його обов’язків також входить спрощений облік доходів та витрат домогосподарства у порядку, який окремо визначить уряд.

Так, до доходів родини належатимуть:

зарплата та прирівняні до неї доходи;

дохід від підприємницької діяльності;

винагорода за договорами;

грошове забезпечення та інші виплати військовим, членам сімей, правоохоронцям;

стипендія;

виграші, призи, подарунки;

виплата від недержавних пенсійних фондів;

соціальна державна допомога;

Якщо законопроект про сімейне декларування та оподаткування ухвалять, то він набуде чинності не раніше ніж 2025 року.

Зауважимо, що у кожного офіційно працевлаштованого українця, який сплачує податки, є право на податкову знижку від держави.

Але щорічно нею користується не більше 120-150 тис. людей. Тому радимо тобі почитати про умови надання податкового кешбеку, щоб дізнатися, як отримати відшкодування за витрачені гривні.