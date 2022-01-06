Нові податки, вимоги до ФОПів та функції Дії: всі важливі нововведення з 1 січня

У Новий рік — із нововведеннями. З 1 січня набули чинності низка законів, які суттєво впливають на наше життя. Це і запровадження нових правил роботи для ФОПів, і обов’язкова прив’язка SIM-карт до паспорта, і підвищення стипендій.

Про всі важливі зміни, які трапилися майже непомітно, на свята, ми розповідаємо у цьому матеріалі.

Підвищення стипендій

З 1 січня 2022 року зростуть виплати для українського студентства — причому як для учнів профтехосвіти, так і для студентів ВНЗ. Про подібні нововведення звітує Міністерство освіти і науки України.

Зокрема, для студентів вишів стипендії піднімуть не менше ніж у 1,5 раза; а для тих, хто навчається у закладах професійно-технічної освіти — у понад 2,5 раза.

Отже, розмір мінімальної стипендії відтепер становитиме:

1250 гривень на місяць (проти 490 грн попередніх) для студентів закладів профтехосвіти;

1510 грн на місяць (проти 980 грн до змін) для студентів закладів фахової передвищої освіти (навчаються на молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, бакалавра);

1930 грн на місяць (проти 1250 грн попередніх) підвищена стипендія для студентів профтехосвіти;

2000 грн на місяць (проти 1300 грн до того) для студентів ВНЗ;

2500 грн на місяць (проти 1660 грн) — підвищена стипендія для студентів ВНЗ.

Зростання зарплати вчителів

Уже з першого місяця цього року зростуть зарплати для вчителів та викладачів. Загалом цього року зарплата освітян має збільшитися на 8%. А от для вчителів спеціалізованих шкіл, гімназій, ПТУ та інтернатів розмір підвищення становитиме 5-30%.

У разі, якщо ви викладаєте в садочках для дітей з особливими потребами чи спеціалізованих дитячих будинках — тоді цьогоріч очікуйте на зростання зарплат на 20-30%.

Підвищення зарплат медикам

Зростуть зарплати і для медичного персоналу. Щоправда, внаслідок нової надбавки “за престижність праці”.

Очікується, що така надбавка суттєво покращить життя лікарів та медперсоналу. Зокрема, лікар в Україні отримуватиме щонайменше 20 тис. гривень на місяць, а медсестра — не менше ніж 13,5 тисяч гривень. Загалом таку суму має нарахувати керівництво лікарні, враховуючи власне оклад, доплати, надбавки та премії.

Конкретний обсяг надбавки “за престижність праці” лікарям та медперсоналу встановлюватиме керівник разом із профспілкою.

Мінімальні соціальні виплати

З 1 січня 2022 року прожитковий мінімум досягнув позначки у 2393 грн, а мінімальна зарплата — 6500 грн на місяць.

Утім, розміри мінімальної пенсії не вражають — 1934 грн на місяць.

Про зарплати та соціальні виплати поговорили, а тепер і до податків.

Податки

З 1 січня 2022 року зростають податки, які в народі називають антиолігархічними.

Йдеться про податки на додану вартість, на доходи фізосіб, на прибуток підприємств, рентну плату та навіть доходи з продажу городини.

Зрештою, якщо ви селянин і продаєте на ринку городину, а за це отримуєте понад 12 мінімальних зарплат, тоді до державного бюджету будете змушені сплатити 18% податку. Отже, не олігархами самими.

Зростають і екологічні податки. Вони більшою мірою торкнуться саме великих підприємців. Ті мають сплачувати й ренту на видобуток залізної руди.

Але, крім того, змінюються й рахунки для сплати податків для державного бюджету. І тут варто бути дуже уважним. Бо якщо сплатити кошти за старими реквізитами, держава поверне їх назад.

Більше про нові рахунки для сплати податків читайте в матеріалі нижче.

Зміни для малого бізнесу

Від 1 січня починають працювати й нові правила для ФОПів, які представляють малий бізнес. Відтепер вони зобов’язані використовувати касові апарати під час розрахунків.

Нововведення стосуються кафе, турагенцій, готелів, маленьких крамниць, секонд-хендів, інтернет-магазинів тощо. Тобто усіх сфер торгівлі.

ФОПів зобов’язали придбати касове обладнання або встановити спеціальну програму на телефон чи планшет та навчитися нею користуватися.

Такий апарат не потрібен лише тим підприємцям, хто не має найманих працівників, а власну продукцію реалізує за готівку на ринку, передає ВВС. Втім, і тут є винятки. Їхній дохід не має перевищувати 167 мінімальних зарплат на рік (це 1,085 млн гривень на рік).

Штрафи для підприємців чималі: у разі невстановлення касових апаратів доведеться сплатити 100% від вартості проданої продукції. А в разі повторної фіксації порушення — 150%.

За останніми даними податківців, торік в Україні працювало 1,9 млн ФОПів.

Тепер трохи про технології.

Прив’язка SIM-карток до паспорта

З 1 січня цього року усі власники SIM-карток зобов’язані прив’язати їх до паспорта. Цього вимагає Закон про електронні комунікації.

Але є важливий нюанс. Перехідний період доволі тривалий — зробити це можна до 1 січня 2025 року. Не встигли? Тоді вам не вдасться користуватися послугами зв’язку в Україні.

Наостанок про ІТ-сферу та запуск Дія.Сіті.

“Вільна економічна зона” для ІТ

Дуже важлива новація для працівників ІТ-галузі. Принаймні в цьому запевняє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Ініціатива Дія.Сіті — це віртуальна “вільна економічна зона” для ІТ-вців, у якій передбачені особливі податкові та правові умови.

За розрахунками Мінцифри, вона дозволить сплачувати уп’ятеро менше податків, ще й інвестувати в освіту та розвиток ІТ-галузі.

Стати учасниками платформи Дія.Сіті зможуть ті компанії, в яких працює щонайменше дев’ять працівників (із зарплатою від 1200 євро) і які здебільшого займаються розробкою програмного забезпечення.

А якщо ти вже знаєш про переваги користування Дією та налаштований цифровізувати свої документи, радимо почитати про те, як оформити електронну трудову книжку.