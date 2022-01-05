Нові рахунки для сплати податків на 2022 рік — що змінилося з 1 січня

З 1 січня набули чинності зміни, які передбачають зміну рахунків для сплати податків до державного та місцевих бюджетів. Нововведення стосуються всіх областей країни та міста Київ.

Це означає, що відтепер сплачувати податки потрібно буде за новими реквізитами. Для кожної області, а також для великих платників податків відповідні рахунки вже оприлюднили.

Нові бюджетні рахунки 2022: які податки змінили реквізити

У різних регіонах України були змінені різні рахунки. Для прикладу, на Чернігівщині змінилися реквізити для сплати таких податків:

військового збору;

акцизних податків;

екологічних податків;

податку на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності;

ПДВ у частині сплати пені та грошових зобов’язань, визначених органом контролю;

частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об’єднань), що вилучається до державного бюджету;

штрафних санкцій за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг;

коштів від реалізації скарбів, які є пам’ятками історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування;

певні за порушення термінів розрахунків у сфері ЗЕД.

А на Київщині змінилися реквізити рахунків для сплати ЄСВ на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та ще низки категорій податків.

Знайти перелік нових реквізитів рахунків для сплати податків можна на сайтах регіональних податкових органів та органів Казначейства.

Чи можна сплачувати за старими рахунками?

Ні. Кошти, сплачені на старі бюджетні рахунки, вже з 1 січня цього року не будуть зараховуватися до бюджету. Їх вам повертатимуть, як нез’ясовані платежі.

При цьому рахунки, відкриті в Казначействі у період з 1 по 3 січня 2022 року включно, будуть опрацьовані датою банківського дня 4 січня 2022 року. Тож фактично гроші на нові бюджетні рахунки зараховуватимуть з 4 січня цього року.

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