Зарплата “в конверті”: як не лишитися ні з чим

Останніми роками ми все частіше чуємо “я фрілансер” або ж “працюю на себе” та “беру проекти на підробіток”. Здебільшого люди, які працюють у такий спосіб, офіційно не працевлаштовані.

Що таке неофіційне працевлаштування

Незадекларована праця – це законна оплачувана діяльність, яка повністю або частково не оформлена відповідно до вимог законодавства.

— Таку працю також називають неформальною, неофіційною, незареєстрованою, тіньовою, прихованою зайнятістю, – повідомляє Державна служба України з питань праці.

Це стосується не тільки фрілансерів. На багатьох підприємствах чи у малому бізнесі працедавці не влаштовують працівників офіційно, адже тоді їм не треба платити податки, й видають так звану зарплату у конверті.

На перший погляд, тобі це також може сподобатись, адже ти теж не платиш податки і отримуєш більше, але є багато мінусів такого працевлаштування.

Ми розкажемо, чим небезпечне неофіційне працевлаштування та чому “зарплата у конверті” – це не добре.

Коли ти погоджуєшся на “тіньову працю”, ти відразу позбавляєш себе багатьох переваг.

За даними Державної фіскальної служби України:

тобі не зараховується трудовий стаж

ти не маєш гарантованого розміру заробітної плати

ти не маєш жодних соціальних гарантій

тебе можуть звільнити у будь-який момент без вихідної допомоги

ти будеш отримувати мінімальну пенсію за віком

ти не маєш змоги оформити субсидію чи взяти кредит у банку

Також, якщо ти ніде не працюєш, у податкової можуть виникнути до тебе питання.

Відповідальність працедавців

Але від “тіньової роботи” страждають не тільки працівник, а й працедавці, адже вони платять великі штрафи під час перевірки державними службами.

— За допуск працівника до роботи без укладання трудового договору передбачено адміністративне стягнення у вигляді штрафу у десятикратному розмірі мінімальної зарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення, – наголошує адвокатка Ірина Смітюх.

Найгірше те, що, у разі виникнення складної ситуації, якщо тебе обдурять або звільнять без причини, ти ніяк не зможеш себе захистити. Адже офіційно тебе з працедавцем нічого не пов’язує і ти правий тільки на словах.

У випадку, якщо роботодавець відмовляється укладати трудовий договір, можна написати скаргу до Державного управління праці та Державної податкової служби, – розповідає адвокатка .

За її словами, якщо ти вважаєш свої права порушеними, для їх поновлення ти маєш право звернутися до суду, щоб той довів, що ти справді перебуваєш у трудових відносинах, встановлення періоду такої роботи, зобов’язання внести записи до трудової книжки, а також стягнення заборгованості з заробітної плати.

Що треба знати перед зверненням до суду

Зібрати максимум письмових доказів:

заява про прийом на роботу

заповнені працівником анкети

ознайомлення з правилами внутрішнього розпорядку

копії письмових доручень щодо виконання робити

показання свідків

Якщо суд визнає, що ви перебували в трудових відносинах, але не укладали трудовий договір, феміда може ухвалити рішення про виплату тобі зарплати (розміром не нижче середньої зарплати за відповідним видом економічної діяльності, не враховуючи зарплатню, яку працедавець тобі уже сплатив).

Однак не можна встановлювати у суді факт наявності трудового стажу для призначення пенсії, – повідомляє Ірина.

Взагалі, неофіційне працевлаштування шкідливе і для нашої держави.

Адже з тих податків, що сплачують працедавці та офіційно влаштовані працівники, обслуговуються лікарні, школи, дитячі садочки й виплачується пенсія нашим дідусям і бабусям.

Але, якщо тобі вдалося влаштувались офіційно і підписати з роботодавцем якийсь договір, це не значить, що ти можеш розраховувати на всі гарантії .

Варто бути уважним і дивитись, що саме підписуєш.

Трудовий договір і цивільно-правова угода – в чому різниця

Адвокатка пояснює, що трудовий договір оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу про зарахування працівника на роботу.

Якщо трудовий договір між сторонами не укладений, то трудові правовідносини відсутні.

Отже, ти не можеш отримувати оплачувані відпустки, лікарняні, гарантії при скороченні, у зв’язку навчанням, вагітністю, народженням дитини.

Цивільно-правова угода – це угода між організацією і громадянином на виконання останнім певної роботи, предметом якого є надання певного результату праці.

За підписання такої угоди на працівника також не розповсюджуються норми Трудового кодексу і не зараховується трудовий стаж.

Для того, щоб працювати у безпеці треба завжди знати свої права як працівника. Нагадаємо, що раніше юрист розповів про відсотронення від роботи невакцинованих.