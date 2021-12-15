Зарплата “в конверте”: как не остаться ни с чем

В последние годы мы все чаще слышим “я фрилансер” или “работаю на себя” и “беру проекты на подработку”. В основном люди, работающие таким образом, официально не трудоустроены.

Что такое неофициальное трудоустройство

Незадекларированный труд – это законная оплачиваемая деятельность, полностью или частично не оформленная в соответствии с требованиями законодательства.

— Такой труд также называют неформальным, неофициальным, незарегистрированным, теневым, скрытой занятостью, – сообщает Государственная служба Украины по вопросам труда.

Это касается не только фрилансеров. На многих предприятиях или в малом бизнесе работодатели не оформляют работников официально, ведь тогда им не нужно платить налоги, и выдают так называемую зарплату в конверте.

На первый взгляд, тебе это тоже может понравиться, ведь ты тоже не платишь налоги и получаешь больше, но есть много минусов такого трудоустройства.

Мы расскажем, чем опасно неофициальное трудоустройство и почему “зарплата в конверте” — это не хорошо.

Когда ты соглашаешься на “теневой труд”, ты сразу лишаешь себя многих преимуществ.

По данным Государственной фискальной службы Украины:

тебе не засчитывается трудовой стаж

ты не имеешь гарантированного размера заработной платы

ты не имеешь никаких социальных гарантий

тебя могут уволить в любой момент без выходного пособия.

ты будешь получать минимальную пенсию по возрасту

ты не имеешь возможности оформить субсидию или взять кредит в банке

Кроме того, если ты нигде не работаешь, у налоговой могут возникнуть к тебе вопросы.

Ответственность работодателей

Впрочем, от теневой работы страдают не только работник, но и работодатели, ведь они платят большие штрафы при проверке государственными службами.

— За допуск работника к работе без заключения трудового договора предусмотрено административное взыскание в виде штрафа в десятикратном размере минимальной зарплаты, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение, — отмечает адвокат Ирина Смитюх.

Хуже всего то, что если возникнет сложная ситуация, тебя обманут или уволят без причины, ты никак не сможешь себя защитить. Ведь официально тебя с работодателем ничего не связывает и ты прав только на словах.

В случае, если работодатель отказывается заключать трудовой договор, можно написать жалобу в Государственное управление труда и Государственную налоговую службу, — рассказывает адвокат.

По ее словам, если ты считаешь свои права нарушенными, для их восстановления ты имеешь право обратиться в суд, чтобы он доказал, что ты действительно находишься в трудовых отношениях, установление периода такой работы, обязательство внести записи в трудовую книжку, а также взыскание задолженности по заработной плате.

Что нужно знать перед обращением в суд

Собрать максимум письменных доказательств:

заявление о приеме на работу

заполненные работником анкеты

ознакомление с правилами внутреннего распорядка

копии письменных поручений

показания свидетелей

Если суд признает, что вы находились в трудовых отношениях, но не заключали трудовой договор, фемида может принять решение о выплате тебе зарплаты (размером не ниже средней зарплаты по соответствующему виду экономической деятельности, без учета зарплаты, которую работодатель тебе уже заплатил).

Однако нельзя устанавливать в суде факт наличия трудового стажа для назначения пенсии, сообщает Ирина.

В целом, неофициальное трудоустройство не приносит пользы и для нашего государства.

Ведь с налогов, которые уплачивают работодатели и официально устроенные работники, обслуживаются больницы, школы, детские садики и выплачивается пенсия нашим дедушкам и бабушкам.

Но если тебе удалось устроиться официально и подписать с работодателем какой-либо договор, это не значит, что ты можешь рассчитывать на все гарантии .

Следует быть внимательным и смотреть, что подписываешь.

Трудовой договор и гражданско-правовой договор – в чем разница

Адвокат объясняет, что трудовой договор оформляется приказом или распоряжением собственника либо уполномоченного им органа о приеме работника на работу.

Если трудовой договор между сторонами не заключен, то трудовое правоотношение отсутствует.

Так что ты не можешь получать оплачиваемые отпуска, больничные, гарантии при сокращении, в связи с учебой, беременностью, рождением ребенка.

Гражданско-правовой договор – это соглашение между организацией и гражданином об исполнении последним определенной работы, предметом которого является предоставление определенного результата труда.

При подписании такого договора на работника также не распространяются нормы Трудового кодекса и не засчитывается трудовой стаж.

Для того чтобы работать в безопасности нужно всегда знать свои права как работника. Напомним, что ранее юрист рассказал об отстранении от работы невакцинированных.