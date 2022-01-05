Новые счета для уплаты налогов в 2022 году — что изменилось с 1 января

С 1 января вступили в силу изменения, предполагающие изменение счетов для уплаты налогов в государственный и местные бюджеты. Нововведения касаются всех областей страны и города Киева.
Это значит, что теперь платить налоги нужно будет по новым реквизитам. Для каждой области, а также крупных налогоплательщиков соответствующие счета уже обнародовали.
В разных регионах Украины были изменены разные счета. К примеру, в Черниговской области изменились реквизиты для уплаты следующих налогов:
А в Киевской области изменились реквизиты счетов для уплаты ЕСВ на общеобязательное государственное социальное страхование и еще ряд категорий налогов.
Найти список новых реквизитов для уплаты налогов можно на сайтах региональных налоговых органов и органов Казначейства.
Нет. Средства, уплаченные на старые бюджетные счета, уже с 1 января этого года не будут зачисляться в бюджет. Их вам будут возвращать, как невыясненные платежи.
При этом счета, открытые в Казначействе в период с 1 по 3 января 2022 года включительно, будут обработаны датой банковского дня 4 января 2022 года. Так что фактически деньги на новые бюджетные счета будут зачисляться с 4 января этого года.
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