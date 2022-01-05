Новые счета для уплаты налогов в 2022 году — что изменилось с 1 января

С 1 января вступили в силу изменения, предполагающие изменение счетов для уплаты налогов в государственный и местные бюджеты. Нововведения касаются всех областей страны и города Киева.

Это значит, что теперь платить налоги нужно будет по новым реквизитам. Для каждой области, а также крупных налогоплательщиков соответствующие счета уже обнародовали.

Новые бюджетные счета-2022: для каких налогов изменились реквизиты

В разных регионах Украины были изменены разные счета. К примеру, в Черниговской области изменились реквизиты для уплаты следующих налогов:

военного сбора;

акцизных налогов;

экологических налогов;

налога на прибыль предприятий и организаций, находящихся в государственной собственности;

НДС в части уплаты пени и денежных обязательств;

части чистой прибыли (дохода) хозяйственных организаций (государственных унитарных предприятий и их объединений), изымаемых в госбюджет;

штрафных санкций за нарушение законодательства о патентовании, за нарушение норм регулирования оборота наличных денег и о применении РРО в сфере торговли, общественного питания и услуг;

средств от реализации кладов, являющихся достопримечательностями истории и культуры, имущества, полученного государством в порядке наследования или дарения;

определенные нарушения сроков расчетов в области ВЭД.

А в Киевской области изменились реквизиты счетов для уплаты ЕСВ на общеобязательное государственное социальное страхование и еще ряд категорий налогов.

Найти список новых реквизитов для уплаты налогов можно на сайтах региональных налоговых органов и органов Казначейства.

Можно ли платить по старым счетам?

Нет. Средства, уплаченные на старые бюджетные счета, уже с 1 января этого года не будут зачисляться в бюджет. Их вам будут возвращать, как невыясненные платежи.

При этом счета, открытые в Казначействе в период с 1 по 3 января 2022 года включительно, будут обработаны датой банковского дня 4 января 2022 года. Так что фактически деньги на новые бюджетные счета будут зачисляться с 4 января этого года.

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