Экономия

Очень хочется, но сумма пугает? Как организовать бюджетную свадьбу и возможно ли это — приблизительный план и цены

Анастасия Грубрина, редактор сайта 27 августа 2023, 11:00
Як організувати бюджетне весілля: на чому можна і не можна економити
Фото: Unsplash

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