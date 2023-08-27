Очень хочется, но сумма пугает? Как организовать бюджетную свадьбу и возможно ли это — приблизительный план и цены

Много пар рано или поздно задумываются о ней — свадьбе. Это слово вдохновляет и одновременно пугает, ведь думать о ее стоимости даже страшно. Но что делать, когда бюджет ограничен, а свадьбу сыграть хочется?
В нашем материале разбираем, как организовать бюджетную свадьбу и возможно ли это вообще. Ты узнаешь о таких пунктах:
Каждое крупное и значимое событие требует детального и тщательного планирования. В заметках или удобной таблице можно прописать следующие важные вещи:
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Зачастую не все пункты из предыдущего списка используют на свадьбе, но ты можешь вычеркивать то, что тебе не по душе или слишком дорого.
Зачастую не все пункты из предыдущего списка используют на свадьбе, но ты можешь вычеркивать то, что тебе не по душе или слишком дорого.
Планирование заранее дает возможность продумать все детали, накопить деньги и лучше понять, как пара видит собственную свадьбу. Поэтому если у вас еще есть время — все равно начинайте планировать.
Очень важным пунктом в планировании и организации собственной свадьбы есть слышать и прислушиваться друг к другу. Обсуждайте все вместе, предлагайте свои варианты и делитесь своим видением, даже если доверяете организацию специальным компаниям. Ведь свадьба — особый праздник для каждой семьи, и он должен пройти безупречно.
Иногда пар пугают огромные суммы за ресторан, ведущих, другие услуги. Но следует поступать так, как будет комфортно именно молодоженам, а не так, как ожидают от вас гости.
Поэтому иногда лучше отказаться от пышного празднования со всеми “фишками”, конкурсами и разнообразием салатов, а сделать свадьбу с самыми родными, теплыми поздравлениями и действительно ценной атмосферой.
Поэтому иногда лучше отказаться от пышного празднования со всеми “фишками”, конкурсами и разнообразием салатов, а сделать свадьбу с самыми родными, теплыми поздравлениями и действительно ценной атмосферой.
Так что дальше разбираем, на чем можно сэкономить, а на каких услугах на свадьбе экономить не желательно.
Недорогая свадьба — не означает некачественная. Это способ проявить креативность, ограничить то, что не несет ценного и атмосферного, акцентировать на самих молодоженах, а не на еде и развлечениях.
Недорогая свадьба — не означает некачественная. Это способ проявить креативность, ограничить то, что не несет ценного и атмосферного, акцентировать на самих молодоженах, а не на еде и развлечениях.
От трети до половины бюджета всегда занимает место проведения — ресторан или комплекс, опен-спейс, в котором все будет происходить. В эту сумму входит и питание гостей, алкоголь, торт.
Существенная часть — флористика и декор. Поэтому заказать цветы или оформление можно у оптовых поставщиков и маленьких агентств, которые имеют более или менее “приземленную” цену.
Рассмотри, какое из мест празднования обойдется дешевле: аренда крыши с кейтерингом, поляны или ресторан. Стоит отметить, что, когда дело касается свадеб, прайс ресторанов за услуги увеличивается.
Поэтому иногда заказать аренду стульев и столиков в поле или на живописной поляне с кейтерингом получается дешевле. К тому же такой вариант небанальный и изысканный.
Наряды молодоженов, декор и многие другие вещи можно арендовать. Это обойдется в разы дешевле, чем покупка того же свадебного платья или костюма для жениха. Даже аренда дизайнерского платья и изысканной обуви, дорогого декора — дешевле приобретенных вещей.
Итак, после всех описанных выше нюансов и способов уменьшить бюджет свадьбы, составляем приблизительные пункты расходов со средними ценами на 30 гостей:
За все, учитывая средние цены по Украине, свадьбу, при сокращении расходов и максимальной экономии, можно организовать за 231 тыс. грн. Эта сумма получается меньше той, которую предлагают агентства по организации по Украине.
От нее можно отталкиваться молодоженам. Но если и эта сумма кажется большой, возможно, лучшим вариантом будет отпраздновать вдвоем в путешествии. А для родных и друзей устроить уютные посиделки.
Суммы за свадьбу получаются немалыми, на них можно приобрести даже авто или что-нибудь другое нужное. Поэтому пары часто отказываются от дорогостоящих празднований, и это нормально. Ведь пара должна самостоятельно решать, что им делать, а не пытаться удивить кого-то или удовлетворить чьи-то ожидания.
Раньше мы рассказывали, как организовать девичник, который запомнится всем.
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