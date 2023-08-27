Очень хочется, но сумма пугает? Как организовать бюджетную свадьбу и возможно ли это — приблизительный план и цены

Много пар рано или поздно задумываются о ней — свадьбе. Это слово вдохновляет и одновременно пугает, ведь думать о ее стоимости даже страшно. Но что делать, когда бюджет ограничен, а свадьбу сыграть хочется?

В нашем материале разбираем, как организовать бюджетную свадьбу и возможно ли это вообще. Ты узнаешь о таких пунктах:

Как распланировать свадьбу, чтобы ничего не забыть? На чем можно сэкономить во время организации и как это сделать? На чем не следует экономить во время организации свадьбы? Какой примерный план организации свадьбы? Во сколько обойдется самый дешевый вариант свадьбы в Украине?

Как организовать бюджетную свадьбу: прописываем детальный план, чтобы ничего не забыть

Каждое крупное и значимое событие требует детального и тщательного планирования. В заметках или удобной таблице можно прописать следующие важные вещи:

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Бюджет — максимальная сумма, которую пара может потратить на свадьбу. Важным примечанием является то, что деньги на праздник лучше не занимать и не брать в кредит. Потому что тогда праздник новой семьи может превратиться в многолетнее бремя с процентами. Пара может определить сумму, а после этого — сколько придется накапливать, или нужная сумма есть уже. Приблизительная дата, город, места проведения. Свадьбу часто проводят в нескольких локациях: ЗАГС, ресторан, фотосессия и так далее. Определить следует и сезон (например лето или зима), подобрать ресторан и приблизительное меню. Количество гостей. Это важный аспект, посчитать нужно сперва родственников с обеих сторон, затем друзей, а также других людей, кого хочется позвать. От количества гостей часто зависит место свадьбы. В таких случаях не всегда больше — значит лучше. Свадебная одежда, кольца, аксессуары для молодоженов, макияж, прическа. Один из расходных пунктов, подготовку к которому следует начинать как можно раньше. Если свадебную одежду планируешь покупать — делай это не в сезон, а осенью или зимой. Тогда удастся сэкономить кругленькую сумму. Свадебные услуги и координатор. Иногда нанять координатора, который будет следить за всеми процессами, получается дешевле для кошелька и собственных нервов. К свадебным услугам относятся фотограф, ведущий, кейтеринг, флорист, музыканты, декор, приглашения, подарки для гостей.

Зачастую не все пункты из предыдущего списка используют на свадьбе, но ты можешь вычеркивать то, что тебе не по душе или слишком дорого.

Планирование заранее дает возможность продумать все детали, накопить деньги и лучше понять, как пара видит собственную свадьбу. Поэтому если у вас еще есть время — все равно начинайте планировать.

Очень важным пунктом в планировании и организации собственной свадьбы есть слышать и прислушиваться друг к другу. Обсуждайте все вместе, предлагайте свои варианты и делитесь своим видением, даже если доверяете организацию специальным компаниям. Ведь свадьба — особый праздник для каждой семьи, и он должен пройти безупречно.

Иногда пар пугают огромные суммы за ресторан, ведущих, другие услуги. Но следует поступать так, как будет комфортно именно молодоженам, а не так, как ожидают от вас гости.

Поэтому иногда лучше отказаться от пышного празднования со всеми “фишками”, конкурсами и разнообразием салатов, а сделать свадьбу с самыми родными, теплыми поздравлениями и действительно ценной атмосферой.

Так что дальше разбираем, на чем можно сэкономить, а на каких услугах на свадьбе экономить не желательно.

На чем можно сэкономить на свадьбе

Место проведения . Если ты хочешь потратить меньше, рассмотри много вариантов мест проведения свадьбы. Это может быть: открытое пространство, ресторанный комплекс или ресторан, шатер, крыша дома и так далее.

. Если ты хочешь потратить меньше, рассмотри много вариантов мест проведения свадьбы. Это может быть: открытое пространство, ресторанный комплекс или ресторан, шатер, крыша дома и так далее. Проживание и транспорт гостей . Паре необязательно утруждать себя мыслями и планами, как гости доберутся до свадьбы. Это дело каждого, поэтому можно не тратиться на трансфер или их проживание в гостинице.

. Паре необязательно утруждать себя мыслями и планами, как гости доберутся до свадьбы. Это дело каждого, поэтому можно не тратиться на трансфер или их проживание в гостинице. Подарки для гостей . Необязательный пункт, которым можно пренебречь. Гостям не нужен дополнительный подарок, чтобы запечатлеть в памяти вашу свадьбу. Во всяком случае, у них останутся приятные фото и воспоминания. Вместо одинакового подарка для каждого на свадьбе можно раздать гостям несколько пленочных или фотоаппаратов с моментальной печатью кадров. Так они будут фотографироваться друг с другом и с вами, а затем эти кадры смогут оставить себе на память. Такой вариант значительно лучше, чем крафтовое мыло или какая-нибудь другая мелочь.

. Необязательный пункт, которым можно пренебречь. Гостям не нужен дополнительный подарок, чтобы запечатлеть в памяти вашу свадьбу. Во всяком случае, у них останутся приятные фото и воспоминания. Вместо одинакового подарка для каждого на свадьбе можно раздать гостям несколько пленочных или фотоаппаратов с моментальной печатью кадров. Так они будут фотографироваться друг с другом и с вами, а затем эти кадры смогут оставить себе на память. Такой вариант значительно лучше, чем крафтовое мыло или какая-нибудь другая мелочь. Конкурсы, артисты, интерактивы. Часто внимание на свадьбах переключается с молодоженов на ведущего, конкурсы и другие занятия. Чтобы сэкономить средства и сделать праздник ценным для всех, можно составить плейлист музыки самостоятельно или же заказать диджея, кавер-группу, которая будет поддерживать праздничную атмосферу.

Декор . Если ты планируешь провести свадьбу в довольно природном месте — поле, лес, берег реки — дополнительные декорации значительно можно уменьшить. Иногда для уюта достаточно просто цветов.

. Если ты планируешь провести свадьбу в довольно природном месте — поле, лес, берег реки — дополнительные декорации значительно можно уменьшить. Иногда для уюта достаточно просто цветов. Количество гостей — существенная часть бюджета свадьбы зависит от количества гостей. Список можно сократить до самых родных, с которыми хочется провести этот день. Ограничьте круг гостей до 20-30 человек. Тогда у тебя появится еще больше вариантов, где можно провести свадьбу, а также дополнительные средства на то, что хочется реализовать.

— существенная часть бюджета свадьбы зависит от количества гостей. Список можно сократить до самых родных, с которыми хочется провести этот день. Ограничьте круг гостей до 20-30 человек. Тогда у тебя появится еще больше вариантов, где можно провести свадьбу, а также дополнительные средства на то, что хочется реализовать. Салют, музыкальное или пиротехническое шоу. Во время войны все, что создает громкий звук и похоже на выстрелы или взрывы — неуместно. Поэтому этими пунктами можно пренебречь ради ментального здоровья гостей и экономии на сомнительных развлечениях.

Недорогая свадьба — не означает некачественная. Это способ проявить креативность, ограничить то, что не несет ценного и атмосферного, акцентировать на самих молодоженах, а не на еде и развлечениях.

На чем экономить нельзя

Продукты и алкоголь . Вся еда должна быть свежей и качественной, это один из основных пунктов, экономить на котором нежелательно. Но уменьшить расходы можно кейтерингом и фуршетом. Тогда количество пищи будет достаточным, ее не будет слишком много, а также не придется после свадьбы паковать гостям с собой или думать, куда девать еду.

. Вся еда должна быть свежей и качественной, это один из основных пунктов, экономить на котором нежелательно. Но уменьшить расходы можно кейтерингом и фуршетом. Тогда количество пищи будет достаточным, ее не будет слишком много, а также не придется после свадьбы паковать гостям с собой или думать, куда девать еду. Фото и видео. Качественные и теплые фотографии и видео после свадьбы — то, что будет просматриваться годами. Поэтому лучше найти фотографа, который является мастером своего дела.

Собственный транспорт до и со свадьбы . Он должен быть удобным и надежным. Экономить на нем — не вариант.

. Он должен быть удобным и надежным. Экономить на нем не вариант. Музыкальное сопровождение . Если на твоей свадьбе не будет конкурсов и ведущего, следует вложиться в музыкальное сопровождение, чтобы свадьба не стала скучной. Заказать можно кавер-группу или диджея с опытом работы на свадьбах. Выбирать можно непопулярного, это сэкономит средства, а человек будет заинтересован в своей работе.

. Если на твоей свадьбе не будет конкурсов и ведущего, следует вложиться в музыкальное сопровождение, чтобы свадьба не стала скучной. Заказать можно кавер-группу или диджея с опытом работы на свадьбах. Выбирать можно непопулярного, это сэкономит средства, а человек будет заинтересован в своей работе. Одежда, кольца, макияж, прически. Это те пункты, которые придают уверенность, настроение и атмосферу. Лучше убедиться, что макияж будет стойким в течение дня, кольца — долговечными, а одежда — отлично сидит и не мешает двигаться.

Как организовать бюджетную свадьбу: примерный план

От трети до половины бюджета всегда занимает место проведения — ресторан или комплекс, опен-спейс, в котором все будет происходить. В эту сумму входит и питание гостей, алкоголь, торт.

Существенная часть — флористика и декор. Поэтому заказать цветы или оформление можно у оптовых поставщиков и маленьких агентств, которые имеют более или менее “приземленную” цену.

Рассмотри, какое из мест празднования обойдется дешевле: аренда крыши с кейтерингом, поляны или ресторан. Стоит отметить, что, когда дело касается свадеб, прайс ресторанов за услуги увеличивается.

Поэтому иногда заказать аренду стульев и столиков в поле или на живописной поляне с кейтерингом получается дешевле. К тому же такой вариант небанальный и изысканный.

Наряды молодоженов, декор и многие другие вещи можно арендовать. Это обойдется в разы дешевле, чем покупка того же свадебного платья или костюма для жениха. Даже аренда дизайнерского платья и изысканной обуви, дорогого декора — дешевле приобретенных вещей.

Итак, после всех описанных выше нюансов и способов уменьшить бюджет свадьбы, составляем приблизительные пункты расходов со средними ценами на 30 гостей:

Место проведения и церемониймейстер — 45 тыс. грн (аренда локации и церемония).

Декор (цветы, приглашения, аренда стульев и столов при необходимости) — 53 тыс. грн (при аренде стульев и столов, если свадьба не в ресторане).

Питание (при условии кейтеринга) — 75 тыс. грн.

Фотограф, музыка — 30 тыс. грн.

Одежда, кольца, макияж, прически — 25 тыс. грн (при условии аренды свадебных нарядов).

Транспорт для молодоженов — 3 тыс. грн.

За все, учитывая средние цены по Украине, свадьбу, при сокращении расходов и максимальной экономии, можно организовать за 231 тыс. грн. Эта сумма получается меньше той, которую предлагают агентства по организации по Украине.

От нее можно отталкиваться молодоженам. Но если и эта сумма кажется большой, возможно, лучшим вариантом будет отпраздновать вдвоем в путешествии. А для родных и друзей устроить уютные посиделки.

Суммы за свадьбу получаются немалыми, на них можно приобрести даже авто или что-нибудь другое нужное. Поэтому пары часто отказываются от дорогостоящих празднований, и это нормально. Ведь пара должна самостоятельно решать, что им делать, а не пытаться удивить кого-то или удовлетворить чьи-то ожидания.

Раньше мы рассказывали, как организовать девичник, который запомнится всем.

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