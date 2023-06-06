Зажигательная вечеринка или уютные посиделки? Как провести девичник — подборка идей

Девичник — это яркий и зажигательный праздник для невесты и девушек, провожающих свою подругу в семейную жизнь.
Но как провести его так, чтобы это запомнилось? Читай в нашем материале про идеи для девичника.
Чтобы незабываемо провести девичник, следует тщательно подготовиться. Сперва подумай, кого хочешь позвать. Учти свой комфорт и комфорт гостей. Придумай, как вам было интересно провести время. Мы приготовили для тебя несколько вариантов. Читай, идеи для девичника в нашем материале.
Фото: Pexels
Чтобы дополнить празднование, сделай гостям небольшие подарки на память. Это могут быть пленочные снимки или другие сувениры. Полезной атрибутикой праздника являются шарики, футболки с надписями для всех девушек и невесты, мини-фата и много милых идей.
Ранее мы рассказывали о трендах на свадебный маникюр 2023.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!