Зажигательная вечеринка или уютные посиделки? Как провести девичник — подборка идей

Девичник — это яркий и зажигательный праздник для невесты и девушек, провожающих свою подругу в семейную жизнь.

Но как провести его так, чтобы это запомнилось? Читай в нашем материале про идеи для девичника.

Идеи для девичника: варианты, как провести девичник перед свадьбой

Чтобы незабываемо провести девичник, следует тщательно подготовиться. Сперва подумай, кого хочешь позвать. Учти свой комфорт и комфорт гостей. Придумай, как вам было интересно провести время. Мы приготовили для тебя несколько вариантов. Читай, идеи для девичника в нашем материале.

Вечеринка. Она может быть костюмированной, пляжной или в отеле. Это очень весело и точно запомнится всем. Если выбираешь костюмированную, предупреди девушек о тематике вечеринки. Для пляжной вечеринки следует выбрать открытый пляж, где можно купаться, или клубы, где есть бассейн. Для вечеринки в отеле следует узнать, есть ли такая возможность у отеля. Некоторые запрещают проводить празднования.

Прогулка на пароходе. Если в твоем городе есть набережная, а рядом ходят пароходы — это возможность покататься и устроить там вечеринку. Их можно арендовать целиком или купить несколько мест. Для более дорогого празднования можно арендовать яхту или другое транспортное средство.

Уютные домашние посиделки. Если возможности на дорогой праздник нет или не хочется куда-то специально ехать, можно собраться у тебя дома. Вы можете посмотреть любимые фильмы, устроить танцы, косметические процедуры или вместе что-то приготовить, нарисовать и так далее. Этот день можно сделать особенным даже без яркой шоу-программы.

Пикник. Сейчас отличная пора для пикника. Да и мест, где их можно провести, много! Следует договориться, кто за что отвечает и что приносит. На пикник возьмите игры, музыкальную колонку и фотоаппарат, лучшим вариантом является пленочный.

Караоке и коктейли. Это вариант для тех, кто хочет отгулять девичник шумно и ярко. Провести его можно в баре, ресторане или караоке. Классический и беспроигрышный вариант для праздника девушек.

Активный девичник. Если ты хочешь наполнить этот день активным отдыхом и эмоциями, закажи катание на лошадях, багги, водных лыжах, коньках, лазертаг или пейнтбол и так далее. А для более спокойного варианта подойдут боулинг или день в спа-салоне.

Фотосессия. Приятным и памятным способом провести девичник будет устроить совместную фотосессию с твоими гостями. Так у каждой будут фото и воспоминания о твоем празднике.

Чтобы дополнить празднование, сделай гостям небольшие подарки на память. Это могут быть пленочные снимки или другие сувениры. Полезной атрибутикой праздника являются шарики, футболки с надписями для всех девушек и невесты, мини-фата и много милых идей.

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