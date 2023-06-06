Запальна вечірка чи затишні посиденьки? Як провести дівич-вечір — добірка ідей

Дівич-вечір — це яскраве та запальне свято для нареченої та дівчат, які проводжають свою подругу в сімейне життя. Та як провести його так, щоб це запам’яталося? Читай у нашому матеріалі про ідеї для дівич-вечора.

Ідеї для дівич-вечора: варіанти, як провести дівич-вечір перед весіллям

Щоб незабутньо провести дівич-вечір, слід ретельно підготуватися. Спершу подумай, кого хочеш покликати. Зваж на свій комфорт та комфорт гостей. Придумай, як вам було б цікаво провести час. Ми підготували для тебе кілька варіантів. Читай, ідеї для дівич-вечора в нашому матеріалі.

Вечірка. Вона може бути костюмована, пляжна чи в готелі. Це дуже весело і точно запам’ятається всім. Якщо вибираєш костюмовану, попередь дівчат про тематику вечірки. Для пляжної вечірки слід вибрати відкритий пляж, де можна купатися, або клуби, де є басейн. Для вечірки в готелі слід дізнатися, чи є така можливість у готелю. Адже деякі забороняють проводити святкування.

Прогулянка на пароплаві. Якщо у твоєму місті є набережна, а поруч ходять пароплави — це крута можливість покататися та влаштувати там вечірку. Їх можна орендувати цілком або купити кілька місць. Для дорожчого святкування можна орендувати яхту чи інший транспортний засіб.

Затишні домашні посиденьки. Якщо можливості на дороге свято немає або не хочеться кудись спеціально їхати, можна зібратися у тебе вдома. Ви можете переглянути улюблені фільми, влаштувати танці, косметичні процедури або разом щось приготувати, намалювати тощо. Цей день можна зробити особливим навіть без яскравої шоу-програми.

Пікнік. Зараз чудова пора для пікніка. Та й місць, де їх можна провести, багато! Слід домовитися, хто за що відповідає та що приносить. На пікнік візьміть ігри, музичну колонку та фотоапарат, найкращим варіантом є плівковий.

Караоке та коктейлі. Це варіант для тих, хто хоче відгуляти дівич-вечір шумно та яскраво. Провести його можна в барі, ресторані чи караоке. Класичний та безпрограшний варіант для свята дівчат.

Активний дівич-вечір. Якщо ти хочеш наповнити цей день активним відпочинком та емоціями, замов катання на конях, багі, водних лижах, ковзанах, лазертаг чи пейнтбол тощо. А для більш спокійного варіанту підійдуть боулінг чи день у спа-салоні.

Фотосесія. Приємним та пам’ятним способом провести дівич-вечір буде влаштувати спільну фотосесію з твоїми гостями. Так у кожної будуть фото та спогади про твоє свято.

Щоб доповнити святкування, зроби гостям невеликі подарунки на згадку. Це можуть бути плівкові фото чи інші сувеніри. Корисною атрибутикою свята є кульки, футболки з написами для всіх дівчат та нареченої, міні-фата та ще багато милих ідей.

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