Дуже хочеться, але сума лякає? Як організувати бюджетне весілля і чи можливо це — приблизний план та ціни

Багато пар рано чи пізно замислюються про нього — весілля. Це слово надихає і водночас лякає, адже думати про його вартість навіть страшно. Та що робити, коли бюджет обмежений, а весілля зіграти хочеться?
У нашому матеріалі розбираємо, як організувати бюджетне весілля та чи можливо це взагалі. Ти дізнаєшся про такі пункти:
Кожна велика та значуща подія вимагає детального і ретельного планування. У нотатках чи зручній таблиці можна прописати такі важливі речі:
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Найчастіше не всі пункти з попереднього списку використовують на весіллі, але ти можеш викреслювати те, що тобі не до душі, або надто дорого.
Найчастіше не всі пункти з попереднього списку використовують на весіллі, але ти можеш викреслювати те, що тобі не до душі, або надто дорого.
Планування завчасно дає можливість продумати всі деталі, накопичити кошти та краще зрозуміти, як пара бачить власне весілля. Тому якщо у вас ще є час — все одно починайте планувати.
Дуже важливим пунктом у плануванні та організації власного весілля є чути та дослухатися одне до одного. Обговорюйте все разом, пропонуйте свої варіанти та діліться власним баченням, навіть якщо довіряєте організацію спеціальним компаніям. Адже весілля — особливе свято для кожної родини, і воно має пройти бездоганно.
Інколи пар лякають величезні суми за ресторан, ведучих, інші послуги. Але варто робити так, як буде комфортно саме молодятам, а не так, як очікують від вас гості.
Тому інколи краще відмовитися від пишного святкування з усіма “фішками”, конкурсами та різноманіттям салатів, а зробити весілля з найріднішими, теплими привітаннями та справді цінною атмосферою.
Тому інколи краще відмовитися від пишного святкування з усіма “фішками”, конкурсами та різноманіттям салатів, а зробити весілля з найріднішими, теплими привітаннями та справді цінною атмосферою.
Тож далі розбираємо, на чому можна зекономити, а на яких послугах на весіллі економити не бажано.
Недороге весілля — не означає неякісне. Це спосіб проявити креативність, обмежити щось, що не несе цінного та атмосферного, закцентувати на самих молодятах, а не на їжі та розвагах.
Недороге весілля — не означає неякісне. Це спосіб проявити креативність, обмежити щось, що не несе цінного та атмосферного, закцентувати на самих молодятах, а не на їжі та розвагах.
Від третини до половини бюджету завжди забирає місце проведення — ресторан чи комплекс, опен-спейс, у якому все відбуватиметься. У цю суму входить і харчування гостей, алкоголь, торт.
Суттєва частина — флористика та декор. Тому замовити квіти чи оформлення можна в оптових постачальників та малих агенцій, які ще мають більш-менш “приземлену” ціну.
Розглянь, яке з місць святкування обійдеться дешевше: оренда даху з кейтерингом, галявина чи ресторан. Варто зазначити, що коли справа стосується весіль, цінники ресторанів за послуги збільшуються.
Тому інколи замовити оренду стільців та столиків у полі чи на мальовничій галявині з кейтерингом виходить дешевше. До того ж такий варіант є небанальним та вишуканим.
Вбрання молодят, декор та багато інших речей можна орендувати. Це обійдеться в рази дешевше, ніж купівля тої ж весільної сукні чи костюма для нареченого. Навіть оренда дизайнерської сукні та вишуканого взуття, дорогого декору — дешевша за придбані речі.
Отож, після всіх описаних вище нюансів та способів зменшити бюджет весілля, складаємо приблизні пункти витрат із середніми цінами на 30 гостей:
За все, враховуючи середні ціни по Україні, весілля, за умови скорочення витрат та максимальної економії, можна організувати за 231 тис. грн. Ця сума виходить меншою за ту, які пропонують агенції з організації по Україні.
Від неї можна відштовхуватися молодятам. Але якщо і ця сума видається великою, можливо, кращим варіантом буде відсвяткувати удвох у подорожі. А для рідних та друзів влаштувати затишні посиденьки.
Суми за весілля виходять чималими, на них можна придбати навіть авто або щось інше потрібне. Тому пари часто відмовляються від дороговартісних святкувань, і це нормально. Адже пара має самостійно вирішувати, що їм робити, а не намагатися здивувати когось чи задовольнити чиїсь очікування.
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