Дуже хочеться, але сума лякає? Як організувати бюджетне весілля і чи можливо це — приблизний план та ціни

Багато пар рано чи пізно замислюються про нього — весілля. Це слово надихає і водночас лякає, адже думати про його вартість навіть страшно. Та що робити, коли бюджет обмежений, а весілля зіграти хочеться?

У нашому матеріалі розбираємо, як організувати бюджетне весілля та чи можливо це взагалі. Ти дізнаєшся про такі пункти:

Як розпланувати весілля, щоб нічого не забути? На чому можна зекономити під час організації та як це зробити? На чому не варто економити під час організації весілля? Який приблизний план організації весілля? У скільки обійдеться найдешевший варіант святкування весілля в Україні?

Як організувати бюджетне весілля: прописуємо детальний план, аби нічого не забути

Кожна велика та значуща подія вимагає детального і ретельного планування. У нотатках чи зручній таблиці можна прописати такі важливі речі:

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Бюджет — максимальна сума, яку пара може витратити на весілля. Важливою приміткою є те, що гроші на свято краще не позичати та не брати у кредит. Бо тоді свято нової родини може перетворитися на багаторічний тягар з відсотками. Пара може визначити суму, а після цього — скільки доведеться накопичувати, чи потрібна сума вже є. Приблизна дата, місто, місця проведення. Весілля часто проводять у кількох локаціях: РАЦС, ресторан, фотосесія тощо. Визначити слід і сезон (наприклад, літо чи зима), підібрати ресторан та приблизне меню. Кількість гостей. Це важливий аспект, порахувати потрібно спершу родичів з обох боків, потім друзів, а також інших людей, кого хочеться покликати. Від кількості гостей часто залежить місце проведення весілля. У таких випадках не завжди більше — значить краще. Весільний одяг, каблучки, аксесуари для молодят, макіяж, зачіска. Один з витратних пунктів, підготовку до якого слід починати якомога раніше. Якщо весільний одяг плануєш купувати — роби це не в сезон (восени чи взимку). Тоді вдасться зекономити кругленьку суму. Весільні послуги та координатор. Інколи найняти координатора, який слідкуватиме за всіма процесами, виходить дешевше для гаманця і власних нервів. До весільних послуг відносяться: фотограф, ведучий, кейтеринг, флорист, музиканти, декор, запрошення, подарунки для гостей.

Найчастіше не всі пункти з попереднього списку використовують на весіллі, але ти можеш викреслювати те, що тобі не до душі, або надто дорого.

Планування завчасно дає можливість продумати всі деталі, накопичити кошти та краще зрозуміти, як пара бачить власне весілля. Тому якщо у вас ще є час — все одно починайте планувати.

Дуже важливим пунктом у плануванні та організації власного весілля є чути та дослухатися одне до одного. Обговорюйте все разом, пропонуйте свої варіанти та діліться власним баченням, навіть якщо довіряєте організацію спеціальним компаніям. Адже весілля — особливе свято для кожної родини, і воно має пройти бездоганно.

Інколи пар лякають величезні суми за ресторан, ведучих, інші послуги. Але варто робити так, як буде комфортно саме молодятам, а не так, як очікують від вас гості.

Тому інколи краще відмовитися від пишного святкування з усіма “фішками”, конкурсами та різноманіттям салатів, а зробити весілля з найріднішими, теплими привітаннями та справді цінною атмосферою.

Тож далі розбираємо, на чому можна зекономити, а на яких послугах на весіллі економити не бажано.

На чому можна зекономити на весіллі

Місце проведення . Якщо ти хочеш менше витратити, розглянь багато варіантів місць проведення весілля. Це може бути: відкритий простір, ресторанний комплекс чи ресторан, шатер, дах будинку тощо.

. Якщо ти хочеш менше витратити, розглянь багато варіантів місць проведення весілля. Це може бути: відкритий простір, ресторанний комплекс чи ресторан, шатер, дах будинку тощо. Проживання та транспорт гостей . Парі необов’язково обтяжувати себе думками та планами, як гості дістануться до та з весілля. Це справа кожного, тому можна не витрачатися на трансфер чи їх проживання у готелі.

. Парі необов’язково обтяжувати себе думками та планами, як гості дістануться до та з весілля. Це справа кожного, тому можна не витрачатися на трансфер чи їх проживання у готелі. Подарунки для гостей . Необов’язковий пункт, яким можна знехтувати. Гостям не потрібен додатковий подарунок, аби закарбувати у пам’яті ваше весілля. У будь-якому разі в них залишаться приємні фото та спогади. Замість однакового подарунка для кожного на весіллі можна роздати гостям кілька плівкових чи фотоапаратів з моментальним друком кадрів. Так вони фотографуватимуться одне з одним і з вами, а потім ці кадри зможуть залишити собі на згадку. Такий варіант значно кращий, аніж крафтове мило чи якась інша дрібничка.

. Необов’язковий пункт, яким можна знехтувати. Гостям не потрібен додатковий подарунок, аби закарбувати у пам’яті ваше весілля. У будь-якому разі в них залишаться приємні фото та спогади. Замість однакового подарунка для кожного на весіллі можна роздати гостям кілька плівкових чи фотоапаратів з моментальним друком кадрів. Так вони фотографуватимуться одне з одним і з вами, а потім ці кадри зможуть залишити собі на згадку. Такий варіант значно кращий, аніж крафтове мило чи якась інша дрібничка. Конкурси, артисти, інтерактиви. Часто увага на весіллях перемикається з молодят на ведучого, конкурси та інші заняття. Аби зекономити кошти та зробити свято цінним для всіх, можна скласти плейлист музики самостійно або ж замовити діджея, кавер-гурт, який підтримуватиме святкову атмосферу.

Декор . Якщо ти плануєш провести весілля у доволі природному місці — поле, ліс, берег річки — додаткове декорування суттєво можна зменшити. Інколи для затишку достатньо просто квітів.

. Якщо ти плануєш провести весілля у доволі природному місці — поле, ліс, берег річки — додаткове декорування суттєво можна зменшити. Інколи для затишку достатньо просто квітів. Кількість гостей — суттєва частина бюджету весілля залежить від кількості гостей. Список можна зменшити до найрідніших, з якими хочеться провести цей день. Обмеж коло гостей до 20-30 осіб. Тоді в тебе з’явиться ще більше варіантів, де можна провести весілля, а також додаткові кошти на те, що хочеться втілити.

— суттєва частина бюджету весілля залежить від кількості гостей. Список можна зменшити до найрідніших, з якими хочеться провести цей день. Обмеж коло гостей до 20-30 осіб. Тоді в тебе з’явиться ще більше варіантів, де можна провести весілля, а також додаткові кошти на те, що хочеться втілити. Салют, музичні чи піротехнічні шоу. У часи війни все, що створює гучний звук та схоже на постріли чи вибухи — недоречно. Тому цими пунктами можна знехтувати заради ментального здоров’я гостей та економії на сумнівних розвагах.

Недороге весілля — не означає неякісне. Це спосіб проявити креативність, обмежити щось, що не несе цінного та атмосферного, закцентувати на самих молодятах, а не на їжі та розвагах.

На чому економити не можна

Продукти та алкоголь . Уся їжа має бути свіжою та якісною, це один з основних пунктів, економити на якому небажано. Але зменшити витрати можна шляхом кейтерингу та фуршету. Тоді кількість їжі буде достатньою, її не буде забагато, а також не доведеться після весілля пакувати гостям із собою чи думати, куди подіти їжу.

. Уся їжа має бути свіжою та якісною, це один з основних пунктів, економити на якому небажано. Але зменшити витрати можна шляхом кейтерингу та фуршету. Тоді кількість їжі буде достатньою, її не буде забагато, а також не доведеться після весілля пакувати гостям із собою чи думати, куди подіти їжу. Фото та відео. Якісні та теплі світлини і відео після весілля — те, що переглядатимуть роками. Тому краще відшукати фотографа, який є майстром своєї справи.

Власний транспорт до та з весілля . Він має бути комфортним та надійним. Економити на ньому — не варіант.

. Він має бути комфортним та надійним. Економити на ньому — не варіант. Музичний супровід . Якщо на твоєму весіллі не буде конкурсів та ведучого, слід вкластися у музичний супровід, аби весілля не стало нудним. Замовити можна кавер-гурт чи діджея з досвідом роботи на весіллях. Вибирати можна непопулярного, це зекономить кошти, а людина буде зацікавленою у своїй роботі.

. Якщо на твоєму весіллі не буде конкурсів та ведучого, слід вкластися у музичний супровід, аби весілля не стало нудним. Замовити можна кавер-гурт чи діджея з досвідом роботи на весіллях. Вибирати можна непопулярного, це зекономить кошти, а людина буде зацікавленою у своїй роботі. Одяг, каблучки, макіяж, зачіски. Це ті пункти, які додають упевненості, настрою та атмосфери. Краще переконатися, що макіяж буде стійким протягом дня, каблучки — довговічними, а одяг — личить і не заважає рухатися.

Як організувати бюджетне весілля: приблизний план

Від третини до половини бюджету завжди забирає місце проведення — ресторан чи комплекс, опен-спейс, у якому все відбуватиметься. У цю суму входить і харчування гостей, алкоголь, торт.

Суттєва частина — флористика та декор. Тому замовити квіти чи оформлення можна в оптових постачальників та малих агенцій, які ще мають більш-менш “приземлену” ціну.

Розглянь, яке з місць святкування обійдеться дешевше: оренда даху з кейтерингом, галявина чи ресторан. Варто зазначити, що коли справа стосується весіль, цінники ресторанів за послуги збільшуються.

Тому інколи замовити оренду стільців та столиків у полі чи на мальовничій галявині з кейтерингом виходить дешевше. До того ж такий варіант є небанальним та вишуканим.

Вбрання молодят, декор та багато інших речей можна орендувати. Це обійдеться в рази дешевше, ніж купівля тої ж весільної сукні чи костюма для нареченого. Навіть оренда дизайнерської сукні та вишуканого взуття, дорогого декору — дешевша за придбані речі.

Отож, після всіх описаних вище нюансів та способів зменшити бюджет весілля, складаємо приблизні пункти витрат із середніми цінами на 30 гостей:

Місце проведення та церемоніймейстер — 45 тис. грн (оренда локації та церемонія).

Декор (квіти, запрошення, оренда стільців та столів за потреби) — 53 тис. грн (за умови оренди стільців та столів, якщо весілля не у ресторані).

Харчування — (за умови кейтерингу) 75 тис. грн.

Фотограф, музика — 30 тис. грн.

Одяг, каблучки, макіяж, зачіски — 25 тис. грн (за умови оренди весільного вбрання).

Транспорт для молодят — 3 тис. грн.

За все, враховуючи середні ціни по Україні, весілля, за умови скорочення витрат та максимальної економії, можна організувати за 231 тис. грн. Ця сума виходить меншою за ту, які пропонують агенції з організації по Україні.

Від неї можна відштовхуватися молодятам. Але якщо і ця сума видається великою, можливо, кращим варіантом буде відсвяткувати удвох у подорожі. А для рідних та друзів влаштувати затишні посиденьки.

Суми за весілля виходять чималими, на них можна придбати навіть авто або щось інше потрібне. Тому пари часто відмовляються від дороговартісних святкувань, і це нормально. Адже пара має самостійно вирішувати, що їм робити, а не намагатися здивувати когось чи задовольнити чиїсь очікування.

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