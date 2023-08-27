Економія

Дуже хочеться, але сума лякає? Як організувати бюджетне весілля і чи можливо це — приблизний план та ціни

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 27 Серпня 2023, 11:00
Як організувати бюджетне весілля: на чому можна і не можна економити
Фото: Unsplash

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