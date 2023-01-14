Помощь во время войны: какие выплаты можно получить от государства и международных организаций

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину множество людей остались без крыши над головой. Кто-то от взрывов и войны уехал за границу, но миллионы украинцев сейчас остаются внутри перемещенными лицами.

Чтобы поддержать таких людей, государство и различные организации по всему миру начали выплачивать материальную помощь. Какие выплаты можно получить от государства и международных организаций — читай в материале.

Как государство помогает ВПЛ: выплаты

Каждый месяц государство выплачивает пособие внутренним переселенцам, которая составляет 2 тыс. грн для взрослого, и 3 тыс. грн — детям и лицам с инвалидностью.

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Для того чтобы оформить такие выплаты, нужно было до апреля прошлого года подать заявку в приложении Дія. Теперь такие суммы могут получить не все переселенцы, а только те, кто жил (-вет) на определенных территориях.

Также можно получить компенсацию в 450 грн за коммуналку, если ты приютил у себя ВПЛ. Сумма зависит от того, скольким людям ты предоставил крышу над головой.

К примеру, если у тебя жил человек в течение одного месяца, то от государства можешь получить 443 грн.

Как получить материальную помощь за убежище ВПЛ

напиши и подай заявление в ОМС (органы местного самоуправления) о том, что предоставляешь или можешь предоставлять убежище;

после поселения еще раз обратись в ОМС;

в первых числах каждого месяца информируй органы местного самоуправления о том, сколько дней проживали или живут у тебя переселенцы;

получи деньги.

Компенсация предпринимателям

Предприниматели в Украине, которые нанимают к себе на работу ВПЛ, могут получить по 6500 за одного такого человека. Для этого предпринимателю необходимо написать и оформить заявку в Дії. Через месяц работы он сможет получить деньги.

Как получить международную помощь внутренним переселенцам

Помощь украинцам, пострадавшим от войны, оказывают международные организации. На сегодняшний день крупнейшими являются: Общество Красного Креста, Юнисеф и ООН. Эти структуры помогают переселенцам с начала полномасштабной войны в Украине.

Помощь от Общества Красного Креста

Общество Красного Креста по Минсоцполитике оказывает ВПЛ ежемесячную помощь в 2500 грн. Они определяют, кому именно оказывать помощь, благодаря базе ВПЛ и платформы єДопомога. Она приходит дополнительно к выплатам переселенцев.

Помощь от ЮНИСЕФ

Кроме этого, ВПЛ поддерживает ЮНИСЕФ. Международная организация создала программу денежной помощи для семей, в которых есть 3 и более ребенка, и которые пострадали от войны. Таким семьям назначают выплаты в 2200 грн 1 раз в 30 дней. Чтобы заполнить анкету на выплаты, зайди на сайт ЮНИСЕФ и пришли свои данные.

Помощь от ООН

Также существует денежная помощь от ООН для людей, живущих в городах и принимающих переселенцев. Помощь оказывают в течение нескольких месяцев по 2200 грн. Для этого необходимо зарегистрироваться на сервисе єДопомога.

Список городов:

Винницкая обл.;

Днепропетровская обл.;

Закарпатская обл.;

Львовская обл.;

Тернопольская обл.;

Хмельницкая обл.;

Черновицкая обл.;

Ивано-Франковская обл.;

Полтавская обл.

Ранее мы рассказывали о повышенной денежной помощи от ООН: кто и как может получить 13 тыс. грн — читай в материале.

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