Допомога під час війни: які виплати можна отримати від держави та міжнародних організацій

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну безліч людей залишилися без даху над головою. Хтось від вибухів та війни поїхав за кордон, але мільйони українців зараз залишаються внутрішньопереміщеними особами.

Для того, аби підтримати таких людей, держава та різноманітні організації по всьому світу почали виплачувати матеріальну допомогу. Які виплати можна отримати від держави та міжнародних організацій — читай в матеріалі.

Як держава допомагає ВПО: виплати

Кожного місяця держава виплачує допомогу внутрішнім переселенцям, яка складає 2 тис.грн для дорослого, і 3 тис.грн — дітям та особам з інвалідністю.

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Аби оформити такі виплати, потрібно було до квітня минулого року подати заявку у додатку Дія. Тепер такі суми можуть отримати не всі переселенці, а лише ті, хто мешкав (-є) на певних територіях.

Також можна отримати компенсацію в 450 грн за комуналку, якщо ти прихистив у себе ВПО. Сума залежить від того, скільком людям ти надав дах над головою. Наприклад, якщо в тебе жила людина протягом одного місяця, то від держави можеш отримати 443 грн.

Як отримати матеріальну допомогу за прихисток ВПО

напиши та подай заяву в ОМС (органи місцевого самоврядування) про те, що надаєш або можеш надавати прихисток;

після поселення ще раз звернися в ОМС;

В перших числах кожного місяця інформуй органи місцевого самоврядування про те, скільки днів проживали або живуть в тебе переселенці;

отримай гроші.

Компенсація підприємцям

Підприємці в Україні, які наймають до себе на роботу ВПО, можуть отримати по 6500 за одну таку людину. Для цього підприємцю необхідно написати та оформити заявку у Дії. Через місяць роботи він зможе отримати кошти.

Як отримати міжнародну допомогу внутрішнім переселенцям

Допомогу українцям, які постраждали від війни, надають міжнародні організації. На сьогодні найбільшими є: Товариство Червоного Хреста, Юнісеф та ООН. Ці структури допомагають переселенцям із початку повномасштабної війни в Україні.

Допомога від Товариства Червоного Хреста

Товариство Червоного Хреста із Мінсоцполітики надає ВПО щомісячну допомогу у 2500 грн. Вони визначають, кому саме надавати допомогу, завдяки базі ВПО та платформи єДопомога. Вона приходить додатково до виплат переселенців.

Допомога від ЮНІСЕФ

Крім цього, ВПО підтримує ЮНІСЕФ. Міжнародна організація створила програму грошової допомоги для сімей, в яких є 3 і більше дитини, і які є постраждалими від війни. Таким сім’ям назначають виплати у 2200 грн 1 раз на 30 днів. Щоб заповнити анкету на виплати, зайди на сайт ЮНІСЕФ та надішли свої дані.

Допомога від ООН

Також існує грошова допомога від ООН для людей, які живуть в містах, і які приймають переселенців. Допомогу надають протягом кількох місяців по 2200 на людину. Для цього необхідно зареєструватися на сервісі єДопомога.

Список міст:

Вінницька обл.;

Дніпровська обл.;

Закарпатська обл.;

Львівська обл.;

Тернопільська обл.;

Хмельницька обл.;

Чернівецька обл.;

Івано-Франківська обл.;

Полтавська обл.

Раніше ми розповідали про підвищену грошову допомогу від ООН: хто та як може отримати 13 тис. грн — читай у матеріалі.