НБУ ликвидировал еще один украинский банк: по какой причине и что будет с вложениями людей

Вчера, 1 августа, Национальный банк Украины принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО АКБ Конкорд.

Таким образом, банк наказали за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию средств. Читай в нашем материале подробнее.

Нацбанк ликвидировал банк Конкорд — почему и за что

Согласно информации, предоставленной НБУ, банк совершил сделки по услугам интернет-эквайринга с группой из шести юридических лиц на 112,96 млрд грн. Надлежащей проверки контрагентов банк не проводил.

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В банке заявляли, что финансовые операции большинства таких клиентов были связаны с использованием площадки обмена, браузерной игры для обмена внутриигровых виртуальных предметов или внутриигровых валют за денежное вознаграждение, а также кэшбека.

Эти доводы Национальный банк Украины не удовлетворили. Вывод банка Конкорд почти не отразится на украинском банковском секторе, ведь доля от активов платежеспособных банков составляла 0,17%.

Теперь банк перейдет в Фонд гарантирования вкладов, он будет вынужден рассчитаться со своими вкладчиками. Максимальной возможной суммой выплат вкладчикам есть около 1 116,25 млн грн.

Ранее по результатам проверок на банк налагали штраф в общем размере 60 млн 400 тыс. грн, а также письменное предостережение. Дополнительно на банк наложили штраф в 400 тыс. грн.

Владельцами банка являются Елена и Юлия Соседки.

Раньше мы рассказывали, какой еще украинский банк вывели с рынка и почему.

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