Економія

НБУ ліквідував ще один український банк: з якої причини та що буде із вкладеннями людей

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 02 Серпня 2023, 12:00
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Фото: Unsplash

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