НБУ ліквідував ще один український банк: з якої причини та що буде із вкладеннями людей

Учора, 1 серпня, Національний банк України ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ АКБ Конкорд.

Таким чином банк покарали за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню коштів. Читай у нашому матеріалі детальніше.

Нацбанк ліквідував банк Конкорд — чому і за що

Відповідно до інформації, наданої НБУ, банк здійснив операції за послугами інтернет-еквайрингу з групою із шести юридичних осіб на 112,96 млрд грн. Належної перевірки контрагентів банк не проводив.

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Натомість у банку заявляли, що фінансові операції більшості таких клієнтів були пов’язані з використанням майданчика обміну, браузерної гри для обміну внутрішньоігрових віртуальних предметів або внутрішньоігрових валют за грошову винагороду, а також кешбеку.

Ці аргументи Національний банк України не задовольнили. Вивід банку Конкорд майже не вплине на український банківський сектор, адже його частина від активів платоспроможних банків становила 0,17%.

Відтепер банк перейде до Фонду гарантування вкладів, він буде вимушений розрахуватися зі своїми вкладниками. Максимальною можливою сумою виплат вкладникам є близько 1 116,25 млн грн.

Раніше за результатами перевірок на банк накладали штраф в загальному розмірі 60 млн 400 тис. грн, а також письмове застереження. Додатково на банк наклали штраф у 400 тис. грн.

Власниками банку є Олена та Юлія Сосєдки.

Раніше ми розповідали, який ще український банк вивели з ринку і чому.

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