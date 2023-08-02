Економія

Інфляція знизилася удвічі, але ще є суттєві проблеми. Економічний прогноз від голови Нацбанку на 2023-2025

Анастасія Грубрина, редакторка сайту Яна Брензей, ведуча і журналістка програми Вікна-новини 02 Серпня 2023, 09:00
Що буде з курсом гривні: прогноз голови Нацбанку на 2024
Фото: Unsplash

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