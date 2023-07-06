Щоб не покладати на людей зайвий тягар: Денис Шмигаль про підвищення цін на воду та пальне

Війна триває.. Для України та її громадян — це справжнє фінансове випробування. Та попри труднощі, від початку повномасштабного вторгнення влада стримує ціни.

Наприклад, ввели мораторій на підвищення цін за комунальні платіжки й зменшили податки. Та поступово в Україні починаються розмови про підвищення тарифів.

Денис Шмигаль в ефірі телемарафону Єдині новини розповів, на що зростуть тарифи, а які лишаться незмінними до кінця війни.

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Також прем’єр-міністр прокоментував ситуацію із Національною комісією регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Що буде з цінами на воду?

Нагадаємо, 1 липня Національна комісія погодила підвищення тарифів на воду приблизно на 32%. Проти виступили Денис Шмигаль та Володимир Зеленський, тож вже 3 липня рішення скасували.

Дуже важливо під час цієї війни, коли людям важко, діяти злагоджено, як єдина команда й ухвалювати виважені рішення, щоб ми балансували між потребами держави та можливостями людей, — сказав прем’єр.

Денис Шмигаль зазначив, що місцеві бюджети накопичили на своїх рахунках понад 150 млрд грн. Тож фактично вони мають можливість забезпечити додатковим фінансуванням водоканали й не підіймати тариф для людей.

Хоча НКРEКП не залежить від Уряду, Шмигаль переконаний, усі мають діяти, як єдина команда. До кінця війни не треба накладати на людей додатковий тягар, а проблему з водоканалами мають вирішити місцеві бюджети.

В майбутньому ми будемо узгоджувати усі рішення, правильно і завчасно комунікувати з суспільством й шукати механізми компенсації. Є достатньо інструментів, щоб не покладати на людей зайвий тягар.

Повернення довоєнних податків: на скільки зросте тариф на пальне

З 1 липня на пальне повернулися довоєнні податки. Це необхідний крок, продиктований меморандумом про поступове повернення податків.

Шмигаль зазначив, що в липні ціна на пальне очікувано зросте до 5 гривень. Детальніше про повернення податків на довоєнний рівень ми розповідали тут.

Це не критичне підвищення, але надзвичайно важливе надходження до бюджету, яке справді допоможе нам вкотре підтримувати Збройні сили України в боротьбі з російським агресором.

Він додав, що кожна гривня з бюджету зараз йде на фінансування ЗСУ. До війни Україна отримувала надходження в бюджет 1.5 трильйона гривень, й забезпечувала усі свої потреби.

Зараз лише 1.8 трильйона — це потреба і бюджет ЗСУ. Тож повернення довоєнних податків — необхідність. Інших зрушень, за словами прем’єр-міністра, не очікується.

На сьогодні ні у Європі, ні в Україні не спостерігається дефіциту пального. За прогнозами, дефіциту також не буде. Ми очікуємо спокійної ситуації на ринку пального, — сказав Шмигаль.

Та повернення довоєнних податків — ще не все. В Україні зростуть ціни на електроенергію. Скільки доведеться платити та чому зросли ціни, розповідаємо у матеріалі.

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