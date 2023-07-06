Економія

Щоб не покладати на людей зайвий тягар: Денис Шмигаль про підвищення цін на воду та пальне

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 06 Липня 2023, 14:00
ціна на пальне і воду
Фото: Pexels

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