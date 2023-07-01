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Тарифи на воду, ціни на бензин, початок вступної кампанії й не лише це! Що зміниться для українців з 1 липня

Богдана Макалюк, редакторка сайту 01 Липня 2023, 10:00
Зміни в Україні з липня 2023: що чекає на українців
Фото: Pexels

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