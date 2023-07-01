Тарифи на воду, ціни на бензин, початок вступної кампанії й не лише це! Що зміниться для українців з 1 липня

З 1 липня 2023 року на українців чекають певні зміни у різних сферах життя: від підвищення тарифів на комунальні послуги до початку вступної кампанії для абітурієнтів.

Ми розповімо, що чекає на українців з 1 липня 2023 року.

Зміни в Україні з 1 липня 2023 року

Підвищення пенсій у липні 2023

У липні певні категорії українців отримають підвищену пенсію. Зміни відчують майже 300 тис. громадян, зокрема:

Зараз також дивляться

науковці;

державні службовці;

працівники органів місцевого самоврядування.

Такі зміни передбачені постановою Кабінету Міністрів № 168 від 24 лютого 2023 року. Детальніше про підвищення пенсій у липні ми розповідали за посиланням.

Підвищення тарифу на воду у липні 2023

У червні вже підвищили тарифи на електроенергію для українців. На той момент ще не затвердили здорожчання тарифів на холодну воду та водовідведення. Але 29 червня 2023 року Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для українців.

Перегляд тарифів обумовлений зростанням вартості його складових, зокрема цін на електроенергію.

Середньозважене зростання тарифів на холодну воду та водовідведення становить 32%.

Зазначається, що зростання тарифів призведе до збільшення суми в платіжках приблизно на 60 грн для “середньостатистичної сім’ї”. Люди, які отримують субсидії, можуть не відчути цього підвищення, адже матимуть автоматичний перерахунок.

Київводоканал оприлюднив нові тарифи для жителів столиці. З 1 липня тарифи на воду зростуть на 10,75 грн (з ПДВ) — в цілому до 41,136 грн за кубометр, зокрема:

на централізоване водопостачання – до 22,884 грн/кубометр з ПДВ;

на централізоване водовідведення – до 18,252 грн/кубометр з ПДВ.

Подача нових заявок на субсидії

У липні Пенсійний фонд України продовжить призначати житлові субсидії на неопалювальний період (з 1 травня по 30 вересня) для більшості домогосподарств, які отримували житлову субсидію у попередньому опалювальному періоді.

Людям, які отримували субсидії протягом опалювального сезону, субсидії продовжать автоматично. Утім, дехто має написати нову заяву, зокрема:

якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

якщо члени домогосподарства орендують житлові приміщення для проживання та оплачують житлово-комунальні послуги;

якщо кількість зареєстрованих осіб, що фактично проживають, у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;

якщо домогосподарство звертається за призначенням житлової субсидії на купівлю зрідженого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Середній розмір субсидії в неопалювальний сезон становить від 350 до 400 гривень.

Кабмін затвердив спрощений механізм звернення щодо отримання субсидії. Варто лише подати спрощену заяву. Органи Пенсійного фонду з офіційних джерел інформації самостійно здійснять збір та обробку відомостей, необхідних для призначення виплати.

Спрощене звернення в електронній формі також можна подати в онлайн-кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України, у мобільному додатку ПФУ, на порталі Дія.

Доступні ліки знову лише за електронним рецептом

В Україні діє програма Доступні ліки. До початку повномасштабного вторгнення лікарські засоби в аптеках можна було отримати за електронним рецептом. Після 24 лютого 2022 року ліки за програмою дозволили отримувати й за паперовим рецептом. З 1 липня 2023 року повертається дія норми, згідно з якою лікарські засоби, що входять до програми Доступні ліки, відпускатимуться лише за електронним рецептом.

Але на деяких територіях дозволяється дія паперового рецепта, зокрема на:

тимчасово окупованих територіях,

прифронтових територіях,

територіях, де ведуться активні бойові дії.

Водночас на всій території України на прохання пацієнта лікар зможе додатково роздрукувати інформаційну довідку, в якій міститиметься інформація про рецепт, повідомляє Держлікслужба.

Офіційне завершення карантину в Україні

Ще з 2020 року в Україні тривав карантин у зв’язку з пандемією Covid-19. Він діяв з 11 березня 2020 року, а режим надзвичайної ситуації по всій території України був запроваджений 25 березня того ж року. З 1 липня 2023 року в Україні офіційно завершується дія карантину.

Початок вступної кампанії 2023

Другий місяць літа є важливим для українських абітурієнтів. З 1 липня розпочинається реєстрація електронних кабінетів вступників, які планують вступити на денну форму навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра, а також магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань — у заклади вищої, фахової передвищої та професійно-технічної освіти.

Електронні кабінети необхідно зареєструвати на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти. 19 липня розпочнеться приймання заяв і документів від вступників.

31 липня закінчується реєстрація заяв вступників (о 18:00).

Зміна податків на нерухомість з 1 липня 2023

До 1 липня 2023 року українці мають отримати квитанції на оплату податку на квартири та будинки. Цей податок доведеться сплатити, якщо площа приватного будинку понад 120 кв. м, а квартири — понад 60 кв. м.

Сплатити податок потрібно протягом наступних 60 днів. Якщо квитанція не прийде, потрібно самостійно звернутися до податкової.

Максимальна ставка за кожен зайвий квадратний метр не може перевищувати 97 гривень 50 копійок. Але є категорії, кому не враховується податок за нерухомість:

власникам, чиє житло відповідає нормам;

якщо житло розташоване на територіях, на яких ведуться або вели активні бойові дії;

якщо житло розташоване на територіях, що знаходяться в тимчасовій окупації, або тимчасово окуповані російською армією;

якщо житло виявилося непридатними для проживання через військову агресію російської федерації проти України.

Виплати потерпілим від затоплення та допомога від ООН

У липні, люди, які постраждали від підриву Каховської ГЕС, зможуть отримати соціальні виплати. Жителі Херсонщини та Миколаївщини можуть отримати 5000 грн державної допомоги та 6600 грн від Міжнародної організації з міграції. Заяви на отримання допомоги потрібно подавати за адресою фактичного місця проживання не пізніше 31 серпня 2023 року.

Крім цього, в Україні триває приймання заявок на грошову допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Програма орієнтована на вразливі категорії осіб ВПО, постраждалих від військових дій та тих, хто повернувся до свого постійного місця проживання.

Для отримання виплат необхідно звернутися до пунктів реєстрації благодійного фонду Право на захист, який є партнером УВКБ ООН. Розмір допомоги — 2220 грн (на одну особу). Гроші будуть надходити щомісячно протягом трьох місяців.

Зростання цін на бензин з липня 2023 року

З 1 липня 2023 року в Україні скасують пільги та повернуть 20% ПДВ на всі види пального. Зараз цей податок становить 7%. Тому ціни на бензин і дизпаливо ймовірно підвищиться протягом місяця на 3-8 грн/л. За словами голови фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, скасування податкових пільг на паливо несуттєво позначиться на роздрібній ціні.

Раніше ми розповідали про повернення акцизу на пальне та що це означає. Читай за посиланням, як це вплине на ціни.

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