Економія

Кому підвищать пенсії у липні 2023: повний перелік категорій

Анна Голішевська, редакторка сайту 29 Червня 2023, 19:30
Кому підвищать пенсії у липні 2023: повний перелік категорій
Фото: Unsplash

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