Кому підвищать пенсії у липні 2023: повний перелік категорій

В Україні з липня місяця відбудеться перерахунок пенсій. Він буде вже третім за 2023 рік. Вперше були проіндексовані навіть мінімальні пенсії. Але підвищення отримали не всі пенсіонери й деякі категорії не отримають цього разу. Кому підвищать пенсії у липні 2023 — дізнайся у матеріалі.

Кому підвищать пенсії у липні: що відомо про зміни

У липні 2023 року в Україні певній категорії людей підвищать пенсію. Крім цього, будуть нові платіжки на електроенергію, відбудеться оформлення житлових субсидій за спрощеним механізмом, а дехто отримає грошову допомогу від держави та ООН.

Крім цього, деяким громадянам доведеться заплатити податок на нерухомість.

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Підвищення пенсії з 1 липня: кого стосується

Підвищення пенсій буде проіндексовано з 1 липня для майже 300 тисяч представників різних професій, які вийшли на пенсію за спеціальним законом. Наприклад, це стосується:

науковців;

державних службовців;

працівників органів місцевого самоврядування.

Перерахунок пенсій у липні 2023 року: на який відсоток підвищать

Такі індексації передбачені постановою Кабінету Міністрів № 168 від 24 лютого 2023 року. З 1 березня поточного року більшість видів пенсій вже підвищили.

Як і в березні, підвищення пенсій буде відбуватися на 19,7%. Загальний розмір підвищення має бути не меншим, ніж 100 гривень. А от максимальна сума доплати не повинна перевищувати 1500 гривень.

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Кому не підвищать пенсії із запропонованих категорій

Як йдеться у постанові, все залежить також від розмірів пенсій. Виплати не будуть підвищувати, якщо людина отримує високу пенсію. Тобто, якщо розмір пенсії становить понад 20 тисяч 930 гривень.

Що передувало підвищенню

У березні 2023 року відбулася індексація. Під час неї пенсії збільшили на 19,7%, максимальна доплата тоді склала 1500 гривень, а мінімальна, як і в липні — 100 гривень. Тоді у березні перерахували пенсії для 10,5 млн українських пенсіонерів.

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