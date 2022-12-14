Що таке пенсія з відстрочкою та як збільшиться сума виплат

Громадяни України можуть піти на пенсію за віком у 60 років, якщо страховий стаж становить не менше ніж 29 років. На пенсію у 65 років можуть піти ті, хто мають страховий стаж від 15 до 19 років.
Але кожна людина може відстрочити вихід на пенсію, що допоможе у майбутньому отримувати більше. У Пенсійному фонді пояснили, як працює призначення пенсії з відстрочкою.
— Законодавство України про пенсійне забезпечення містить норми, які заохочують громадян до пізнішого виходу на пенсію, — йдеться у повідомленні.
Тим, хто набув права на пенсію за віком, але вирішив працювати та отримувати пенсію пізніше, пенсія за віком призначається з урахуванням набутого страхового стажу на день звернення за призначенням пенсії.
Про це йдеться у Законі України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.
У ПФУ пояснили, як збільшується основний розмір пенсії у разі призначення з відстрочкою:
Якщо людина відстрочить свій вихід на пенсію на період менший, ніж 60 місяців, то за кожен рік такого відтермінування вона отримає надбавку до пенсії у розмірі 6% (0,5 х 12).
За два роки пізнішого виходу на пенсію — 12% (0,5 х 24) тощо. А от відстрочка на шість років (це 72 місяці) вже збільшить основний розмір пенсії на 54% (72 х 0,75).
Людина повинна до досягнення пенсійного віку повідомити ПФУ, що має бажання піти на пенсію з відстрочкою.
Якщо ж людина не повідомила про таке бажання, а в Реєстрі застрахованих осіб наявна інформація про весь її страховий стаж (зацифровано паперову трудову книжку), — пенсію призначать автоматично з наступного дня за днем досягнення пенсійного віку.
Якщо людина продовжує працювати й не звертається із заявою про призначення пенсії, а її паперова трудова книжка не була зацифрована, — вважається, що людина виявила бажання вийти на пенсію пізніше.
Якщо людина продовжує працювати й не звертається із заявою про призначення пенсії, а її паперова трудова книжка не була зацифрована, — вважається, що людина виявила бажання вийти на пенсію пізніше.
Пенсія за віком з відстрочкою призначається за зверненням пенсіонера з дня, що настає за останнім днем місяця, в якому набуто повний місяць страхового стажу. Якщо звернення було не пізніше трьох місяців з такого дня.
Якщо ж пенсіонер звернувся за призначенням пенсії пізніше, пенсія призначається з дня звернення.
Раніше ми розповідали, що робити, якщо не вистачає стажу до пенсії.
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