Что такое пенсия с отсрочкой и как увеличится сумма выплат

Граждане Украины могут уйти на пенсию по возрасту в 60 лет, если страховой стаж составляет не менее 29 лет. На пенсию в 65 лет могут уйти те, у кого страховой стаж от 15 до 19 лет.
Но каждый человек может отсрочить выход на пенсию, что позволит в будущем получать больше выплат. В Пенсионном фонде объяснили, как работает назначение пенсии с отсрочкой.
— Законодательство Украины о пенсионном обеспечении содержит нормы, поощряющие граждан к более позднему уходу на пенсию, — говорится в сообщении.
Тем, кто получил право на пенсию по возрасту, но решил работать и получать пенсию позже, пенсия по возрасту назначается с учетом приобретенного страхового стажа на день обращения за назначением пенсии.
Об этом говорится в Законе Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании.
В ПФУ объяснили, как увеличивается основной размер пенсии при назначении с отсрочкой:
Если человек отсрочит свой выход на пенсию на период менее 60 месяцев, то за каждый год такой отсрочки он получит надбавку к пенсии в размере 6% (0,5 х 12).
За два года более позднего выхода на пенсию — 12% (0,5 х 24) и т.д. А вот отсрочка на шесть лет (это 72 месяца) уже увеличит основной размер пенсии на 54% (72 х 0,75).
Человек должен до достижения пенсионного возраста сообщить в ПФУ, что желает уйти на пенсию с отсрочкой.
Если же человек не сообщил о таком желании, а в Реестре застрахованных лиц есть информация обо всем его страховом стаже (оцифрованная бумажная трудовая книжка), — пенсию назначат автоматически со следующего дня за днем достижения пенсионного возраста.
Если человек продолжает работать и не обращается с заявлением о назначении пенсии, а его бумажная трудовая книжка не была оцифрованной, — считается, что человек изъявил желание выйти на пенсию позже.
Если человек продолжает работать и не обращается с заявлением о назначении пенсии, а его бумажная трудовая книжка не была оцифрованной, — считается, что человек изъявил желание выйти на пенсию позже.
Пенсия по возрасту с отсрочкой назначается по обращению пенсионера со дня, следующего за последним днем месяца, в котором приобретен полный месяц страхового стажа. Если обращение было не позднее трех месяцев с того дня.
Если же пенсионер обратился за назначением пенсии позже, она назначается со дня обращения.
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