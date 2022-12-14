Что такое пенсия с отсрочкой и как увеличится сумма выплат

Граждане Украины могут уйти на пенсию по возрасту в 60 лет, если страховой стаж составляет не менее 29 лет. На пенсию в 65 лет могут уйти те, у кого страховой стаж от 15 до 19 лет.

Но каждый человек может отсрочить выход на пенсию, что позволит в будущем получать больше выплат. В Пенсионном фонде объяснили, как работает назначение пенсии с отсрочкой.

Пенсия с отсрочкой: как это работает

— Законодательство Украины о пенсионном обеспечении содержит нормы, поощряющие граждан к более позднему уходу на пенсию, — говорится в сообщении.

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Тем, кто получил право на пенсию по возрасту, но решил работать и получать пенсию позже, пенсия по возрасту назначается с учетом приобретенного страхового стажа на день обращения за назначением пенсии.

Об этом говорится в Законе Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

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Как увеличивается размер пенсии при назначении с отсрочкой

В ПФУ объяснили, как увеличивается основной размер пенсии при назначении с отсрочкой:

на 0,5% — за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию на срок до 60 месяцев;

на 0,75% — за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, при отсрочке выхода на пенсию на срок свыше 60 месяцев.

Если человек отсрочит свой выход на пенсию на период менее 60 месяцев, то за каждый год такой отсрочки он получит надбавку к пенсии в размере 6% (0,5 х 12).

За два года более позднего выхода на пенсию — 12% (0,5 х 24) и т.д. А вот отсрочка на шесть лет (это 72 месяца) уже увеличит основной размер пенсии на 54% (72 х 0,75).

Как сообщить о желании пойти на пенсию с отсрочкой

Человек должен до достижения пенсионного возраста сообщить в ПФУ, что желает уйти на пенсию с отсрочкой.

Если же человек не сообщил о таком желании, а в Реестре застрахованных лиц есть информация обо всем его страховом стаже (оцифрованная бумажная трудовая книжка), — пенсию назначат автоматически со следующего дня за днем достижения пенсионного возраста.

Если человек продолжает работать и не обращается с заявлением о назначении пенсии, а его бумажная трудовая книжка не была оцифрованной, — считается, что человек изъявил желание выйти на пенсию позже.

Пенсия по возрасту с отсрочкой назначается по обращению пенсионера со дня, следующего за последним днем месяца, в котором приобретен полный месяц страхового стажа. Если обращение было не позднее трех месяцев с того дня.

Если же пенсионер обратился за назначением пенсии позже, она назначается со дня обращения.

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