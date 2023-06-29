Экономия

Кому повысят пенсии в июле 2023: полный перечень категорий

Анна Голишевская, редактор сайта 29 июня 2023, 19:30
Кому повысят пенсии в июле 2023: полный перечень категорий
Фото: Unsplash

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