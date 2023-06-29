Кому повысят пенсии в июле 2023: полный перечень категорий

В Украине в июле состоится перерасчет пенсий. Он будет уже третьим за 2023 год. Впервые были проиндексированы даже минимальные пенсии. Но повышение получили не все пенсионеры, и некоторые категории не получат доплат на этот раз. Кому повысят пенсии в июле 2023 — узнай в материале.

Кому повысят пенсии в июле: что известно об изменениях

В июле 2023 года в Украине определенной категории людей повысят пенсию. Кроме этого, будут новые платежки за электроэнергию, состоится оформление жилищных субсидий по упрощенному механизму, а некоторые получат денежную помощь от государства и ООН. Кроме того, некоторым гражданам придется заплатить налог на недвижимость.

Повышение пенсий с 1 июля: кого касается

Повышение пенсий будет проиндексировано с 1 июля почти для 300 тысяч представителей разных профессий, которые вышли на пенсию по специальному закону. К примеру, это касается:

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ученых;

государственных служащих;

работников органов местного самоуправления

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Перерасчет пенсий в июле 2023: на какой процент повысят

Такие индексации предусмотрены постановлением Кабинета Министров №168 от 24 февраля 2023 года. С 1 марта текущего года большинство видов пенсий уже были повышены.

Как и в марте, повышение пенсий составит 19,7%. Общий размер повышения должен быть не менее 100 гривен. А вот максимальная сумма доплаты не должна превышать 1500 гривен.

Кому не повысят пенсии из предложенных категорий

Как говорится в постановлении, все зависит от размеров пенсий. Выплаты не будут повышаться, если человек и так получает высокую пенсию. То есть, если размер пенсии составляет более 20 тысяч 930 гривен.

Что предшествовало повышению выплат

В марте 2023 произошла индексация. Тогда пенсии увеличили на 19,7%, максимальная доплата составила 1500 гривен, а минимальная, как и в июле — 100 гривен. Тогда в марте перечислили пенсии для 10,5 млн. украинских пенсионеров.

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