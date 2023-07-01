Тарифы на воду, цены на бензин, начало вступительной кампании и не только! Что изменится для украинцев с 1 июля

С 1 июля 2023 года украинцев ждут определенные изменения в разных сферах жизни: от повышения тарифов на коммунальные услуги до начала вступительной кампании для абитуриентов.

Мы расскажем, что ждет украинцев с 1 июля 2023 года.

Изменения в Украине с 1 июля 2023 года

Повышение пенсий в июле 2023

В июле некоторые категории украинцев получат повышенную пенсию. Изменения почувствуют почти 300 тыс. граждан, в том числе:

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ученые;

государственные служащие;

работники органов местного самоуправления.

Такие изменения предусмотрены постановлением Кабинета Министров №168 от 24 февраля 2023 года. Детальнее о повышении пенсий в июле мы рассказывали по ссылке.

Повышение тарифа на воду в июле 2023

В июне уже повысили тарифы на электроэнергию для украинцев. В тот момент еще не утвердили подорожание тарифов на холодную воду и водоотвод. Но 29 июня 2023 Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила повышение тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод для украинцев.

Пересмотр тарифов обусловлен ростом стоимости его составляющих, в частности, цен на электроэнергию.

Средневзвешенный рост тарифов на холодную воду и водоотвод составляет 32%.

Отмечается, что рост тарифов приведет к увеличению суммы в платежках примерно на 60 грн для “среднестатистической семьи”. Люди, получающие субсидии, могут не почувствовать этого повышения, ведь будут иметь автоматический пересчет.

Киевводоканал обнародовал новые тарифы жителям столицы. С 1 июля тарифы на воду вырастут на 10,75 грн (с НДС) — в целом до 41,136 грн за кубометр, в частности:

на централизованное водоснабжение — до 22,884 грн/кубометр по НДС;

на централизованный водоотвод — до 18,252 грн/кубометр с НДС.

Подача новых заявок на субсидии

В июле Пенсионный фонд Украины продолжит назначать жилищные субсидии на неотапливаемый период (с 1 мая по 30 сентября) для большинства домохозяйств, получавших жилищную субсидию в предыдущем отопительном периоде.

Людям, получавшим субсидии в течение отопительного сезона, субсидии продлят автоматически. Впрочем, некоторые должны написать новое заявление, в частности:

если в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;

если члены домохозяйства арендуют жилые помещения и оплачивают жилищно-коммунальные услуги;

если количество зарегистрированных лиц, фактически проживающих, в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;

если домохозяйство обращается за назначением жилищной субсидии на покупку сжиженного газа, жесткого и жидкого печного бытового топлива.

Средний размер субсидии в неотапливаемый сезон составляет от 350 до 400 гривен.

Кабмин утвердил упрощенный механизм обращения по получению субсидии. Стоит подать упрощенное заявление. Органы Пенсионного фонда из официальных источников информации самостоятельно производят сбор и обработку сведений, необходимых для назначения выплаты.

Упрощенное обращение в электронной форме можно подать в онлайн-кабинете на вебпортале Пенсионного фонда Украины, в мобильном приложении ПФУ, на портале Дія.

Доступные лекарства снова только по электронному рецепту

В Украине действует программа Доступные лекарства. До начала полномасштабного вторжения лекарственные средства в аптеках можно получить по электронному рецепту. После 24 февраля 2022 года лекарства по программе позволили получать и по бумажному рецепту. С 1 июля 2023 года возвращается действие нормы, согласно которой лекарственные средства, входящие в программу Доступные лекарства, будут отпускаться только по электронному рецепту.

Но на некоторых территориях разрешается действие бумажного рецепта, в частности:

временно оккупированных территориях,

прифронтовых территориях,

территориях, где ведутся активные боевые действия.

В то же время по всей территории Украины по просьбе пациента врач сможет дополнительно распечатать информационную справку, в которой будет содержаться информация о рецепте, сообщает Держлікслужба.

Официальное завершение карантина в Украине

Еще с 2020 года в Украине продолжался карантин в связи с пандемией Covid-19. Он действовал с 11 марта 2020 года, а режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины был введен 25 марта того же года. С 1 июля 2023 года в Украине официально завершается действие карантина.

Начало вступительной кампании 2023

Второй месяц лета важен для украинских абитуриентов. С 1 июля начинается регистрация электронных кабинетов абитуриентов, которые планируют поступить на дневную форму обучения для получения степени младшего бакалавра, бакалавра, а также магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления — в учреждения высшего, профессионального высшего и профессионально-технического образования.

Электронные кабинеты необходимо зарегистрировать на сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования. 19 июля начнется прием заявлений и документов от поступающих.

31 июля заканчивается регистрация заявлений абитуриентов (в 18:00).

Изменение налогов на недвижимость с 1 июля 2023

До 1 июля 2023 года украинцы должны получить квитанции на оплату налога на квартиры и дома. Этот налог придется уплатить, если площадь частного дома более 120 кв. м, а квартиры — более 60 кв. м.

Уплатить налог нужно в течение следующих 60 дней. Если квитанция не придет, нужно самостоятельно обратиться в налоговую.

Максимальная ставка на каждый лишний квадратный метр не может превышать 97 гривен 50 копеек. Но есть категории, кому не учитывается налог за недвижимость:

владельцам, чье жилье отвечает нормам;

если жилье расположено на территориях, на которых ведутся или вели активные боевые действия;

если жилье расположено на территориях, находящихся во временной оккупации, либо временно оккупированы российской армией;

если жилье оказалось непригодным для проживания из-за военной агрессии Российской Федерации против Украины.

Выплаты пострадавшим от затопления и помощи ООН

В июле люди, пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС, смогут получить социальные выплаты. Жители Херсона и Николаева могут получить 5000 грн государственной помощи и 6600 грн от Международной организации по миграции. Заявления на получение помощи следует подавать по адресу фактического места жительства не позднее 31 августа 2023 года.

Кроме этого, в Украине идет прием заявок на денежную помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Программа ориентирована на уязвимые категории лиц ВПЛ, пострадавших от военных действий и вернувшихся к своему постоянному месту жительства.

Для получения выплат необходимо обратиться в пункты регистрации благотворительного фонда Право на захист, который является партнером УВКБ ООН. Размер помощи — 2 220 грн (на одного человека). Деньги будут поступать ежемесячно в течение трех месяцев.

Рост цен на бензин с июля 2023 года

С 1 июля 2023 года в Украине отменят льготы и вернут 20% НДС на все виды горючего. Сейчас этот налог составляет 7%. Поэтому цены на бензин и дизтопливо, вероятно, повысится в течение месяца на 3-8 грн/л. По словам главы финансового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, отмена налоговых льгот на топливо несущественно скажется на розничной цене.

Ранее мы рассказывали о возвращении акциза на топливо и что это значит. Читай по ссылке, как это повлияет на цены.

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