Инфляция снизилась вдвое, но еще есть существенные проблемы. Экономический прогноз от главы Нацбанка на 2023-2025

На днях Нацбанк Украины пересмотрел учетную ставку. Она влияет на банковскую систему, инфляцию, гривну. С июня прошлого года учетная ставка была 25%. Теперь — 22%.

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный рассказал о пересмотре учетной ставки, уровне инфляции и прогнозах на 2024 год.

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Учетную ставку изменили, по словам Пышного, из-за экономических предпосылок. 25% ставка сохранялась более 13 месяцев, являлась частью антикризисного пакета.

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Украинская экономика начала демонстрировать определенные положительные тенденции. Прошлый год мы закончили на уровне инфляции около 27%, за июнь она снизилась до 12,8%.

Это результат монетарной политики и работы правительства с Национальным банком Украины. На это повлияло и понижение стоимости энергоносителей. А также украинские предприниматели, которые работают в любых условиях.

При условии, что сохранится стабильность, цикл снижения учетной ставки можно будет продолжить. Это весомый результат во время войны, который следует удерживать в 2023-2024. Амбициозная цель — выйти на показатель инфляции в 5%. Его ставили еще до полномасштабной войны.

Банковская система

Во время полномасштабной войны громких и крупных банкротств банков не произошло. На вопрос, выдержат ли украинские банки войну в неопределенной перспективе, Андрей Пышный ответил так:

Украинские банки продемонстрировали фантастическую устойчивость. Национальный банк получил вообще премию Центральный банк года, — говорит Пышный.

Это все благодаря усилиям Всемирного банка и украинских. Не было не только банкротств, но и ни дня остановки банковской системы, даже в условиях блэкаутов.

Несмотря на войну, банковская система сейчас имеет возможность поддерживать не только бесперебойное функционирование, а быть мостиком между бизнесом, его потребностями, частным капиталом для восстановления Украины.

Нацбанк проводит диагностику потребностей крупнейших банков, чтобы определить, что им нужно, чтобы быть более устойчивыми. По макропрогнозам активная фаза войны продлится еще первое полугодие 2024.

Оценка экономики

Андрей Пышный призывает избегать “ощущения эйфории”, потому что неопределенность и вызовы остаются. По макропрогнозу до 2025 года есть несколько факторов, которые составляют критические риски для его реализации — это продолжительность войны.

Украинский бюджет на сегодня дефицитный. Дефицит составляет 26% валового внутреннего продукта. Бюджет балансируется за счет международной помощи. В прошлом году Украина получила более $32 млрд. В этом году ожидается $42 млрд. В 2024 году Украина рассчитывает на $37 млрд.

Это суммы, необходимые для того, чтобы профинансировать социальную потребность, покрыть внутренний дефицит. Экономический кризис остается, — говорит Андрей Пышный.

Неопределенность иллюстрируется на примере зернового коридора. Апрельский макропрогноз предполагал, что зерновой коридор будет функционировать при определенных ограничениях. Случилось так, что враг решил заблокировать коридор. Это будет стоить Украине в первом полугодии не менее $2 млрд.

Но, несмотря на это, сохраняется устойчивый дезинфляционный тренд, множественность курсов почти отошла. Сейчас люди продают больше, чем покупают.

Даже во время полномасштабного вторжения доверие к национальной валюте возвращается.

О проблемах

Серьезной проблемой, с которой просчитались работники банков — это миграция. По макропрогнозам люди должны были возвращаться в Украину, но этого не происходит.

Если люди начнут возвращаться в Украину, увеличится потребительский спрос, экономические процессы будут более оживленными.

Если сравнивать Украину со странами, пережившими жестокую войну, например Япония, Германия, Хорватия, для восстановления ВВП требуется не менее 9-10 лет. Но при той поддержке, которую оказывают Украине, процесс экономического роста может пойти гораздо быстрее.

Когда Нацбанк откажется от фиксированного курса

По мнению Нацбанка, это фиксированный курс — это вещь, которая позволит украинской экономике быть более адаптивной. Гибкость курса дает возможность украинским предпринимателям дышать, потому что снимаются некоторые административные ограничения на движение капитала.

Административные ограничения местами сыграли положительную роль, ведь кризис удалось зафиксировать и не дать ему прогрессировать. Нацбанк утвердил стратегию валютной либерализации и смягчение валютных ограничений.

Этот документ разрабатывался совместно с МВФ. Его цель — дать украинскому бизнесу больше уверенности и адаптивности. Но пока нет графика его внедрения. Сначала следует сделать предпосылки для этого.

Украинские золотовалютные резервы достигли рекордного показателя за период независимости — более $30 млрд. Они преимущественно сформированы за счет международной финансовой помощи, но это дает возможность думать о следующих шагах в направлении валютной либерализации.

Ранее мы рассказывали, что такое девальвация гривны и на каком месте сейчас наша валюта.

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