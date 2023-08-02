Экономия

Инфляция снизилась вдвое, но еще есть существенные проблемы. Экономический прогноз от главы Нацбанка на 2023-2025

Анастасия Грубрина, редактор сайта Яна Брензей, ведущая и журналист программы Викна-новости 02 августа 2023, 09:00
Що буде з курсом гривні: прогноз голови Нацбанку на 2024
Фото: Unsplash

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