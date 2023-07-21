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В Україні виводять з ринку великий банк: що відомо та як вплине на користувачів

Богдана Макалюк, редакторка сайту 21 Липня 2023, 11:00
Нацбанк виводить з ринку Сенс Банк: що відомо та чому це сталося

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