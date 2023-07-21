В Україні виводять з ринку великий банк: що відомо та як вплине на користувачів

Зараз ми як ніколи маємо бути уважними до тих речей, які впливають на економіку нашої країни, і, звісно, не підтримувати жодних зв’язків з Росією.

Тож Національний банк України вирішив вивести з ринку Сенс Банк (раніше — Альфа-Банк) та звернувся до уряду з пропозицією щодо участі у цій процедурі.

Нацбанк виводить з ринку Сенс Банк: що відомо

У прес-релізі Нацбанку наголосили: керуючись нормами законів України Про Національний банк України, Про банки й банківську діяльність, Про систему гарантування вкладів фізичних осіб, ухвалили рішення вивести з ринку системно важливий банк Акціонерне товариство Сенс Банк.

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Пояснюють, що кінцевими власниками Сенс Банку є громадянин Росії та Ізраїлю Михайло Фрідман, громадянин Росії та Латвії Петро Авен та громадянин Росії Андрій Косогов. Ці особи перебувають під санкціями ЄС та багатьох інших країн за підтримку агресії проти України. У релізі НБУ йдеться, що це завдає значного репутаційного ризику та має суттєвий негативний вплив на діяльність банку.

Крім цього, відзначили погіршення платіжної дисципліни позичальників Сенс Банку. Капітал фінустанови за період із 1 березня 2022 року до 1 липня 2023 року зменшився на 50%, натомість в інших системно важливих банках він у цілому збільшився на 29%.

У Нацбанку зазначили, що власники Сенс Банку не здатні виконувати зобов’язання про підтримання достатнього рівня капіталу та вжиття своєчасних заходів для запобігання неплатоспроможності.

— В умовах дії в Україні воєнного стану, запровадженого через повномасштабну військову агресію щодо України з боку Росії, та з урахуванням поточного фінансового стану АТ Сенс Банк все вищезазначене становить загрозу для інтересів вкладників та інших кредиторів банку, — кажуть в НБУ.

Тож на підставі цього рішення в Сенс Банку запровадять тимчасову адміністрацію та делегують повноваження тимчасового адміністратора банку. Сервіси для українців поки що працюватимуть у звичайному режимі, без додаткових обмежень. Також без обмежень прийматимуть платежі юридичних осіб.

Після ухвалення Кабінетом міністрів України рішення про участь держави у виведенні банку з ринку тимчасова адміністрація триватиме не більше двох днів з дня, наступного за днем отримання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб відповідного рішення.

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Фото: Нацбанк