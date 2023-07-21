В Украине выводят с рынка крупный банк: что известно и как повлияет на пользователей

Сейчас мы как никогда должны быть внимательны к тем вещам, которые влияют на экономику нашей страны, и, конечно, не поддерживать никаких связей с Россией.

Поэтому Национальный банк Украины решил вывести с рынка Сенс Банк (ранее Альфа-Банк) и обратился к правительству с предложением по участию в этой процедуре.

Нацбанк выводит с рынка Сенс Банк: что известно

В пресс-релизе Нацбанка отметили: руководствуясь нормами законов Украины О Национальном банке Украины, О банках и банковской деятельности, О системе гарантирования вкладов физических лиц, приняли решение вывести с рынка системно важный банк Акционерное общество Сенс Банк.

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Объясняют, что конечными собственниками Сенс Банка являются гражданин России и Израиля Михаил Фридман, гражданин России и Латвии Петр Авен и гражданин России Андрей Косогов. Эти лица находятся под санкциями ЕС и многих других стран из-за поддержки агрессии против Украины. В релизе НБУ говорится, что это наносит значительный репутационный риск и оказывает существенное негативное влияние на деятельность банка.

Кроме того, отметили ухудшение платежной дисциплины заемщиков Сенс Банка. Капитал финучреждения за период с 1 марта 2022 года по 1 июля 2023 года уменьшился на 50%, а в других системно важных банках он в целом увеличился на 29%.

В Нацбанке отметили, что собственники Сенс Банка не способны выполнять обязательства о поддержании достаточного уровня капитала и принятии своевременных мер по предотвращению неплатежеспособности.

— В условиях действия в Украине военного положения, введенного из-за полномасштабной военной агрессии в отношении Украины со стороны России, и с учетом текущего финансового состояния АО Сенс Банк все вышеперечисленное представляет угрозу интересам вкладчиков и других кредиторов банка, — говорят в НБУ.

Поэтому на основании этого решения в Сенс Банк введут временную администрацию и делегируют полномочия временного администратора банка. Сервисы для украинцев пока будут работать в обычном режиме, без дополнительных ограничений. Также без ограничений будут приниматься платежи юридических лиц.

После принятия Кабинетом министров Украины решения об участии государства в выводе банка с рынка временная администрация продлится не более двух дней со дня, следующего за днем получения Фондом гарантирования вкладов физических лиц соответствующего решения.

Многие украинцы брали кредит в банках, но сейчас не могут вернуть деньги. Ранее мы рассказывали, что будет, если не платить кредит во время войны.

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Фото: Нацбанк