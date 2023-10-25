Одноразовая денежная помощь 4 415 гривен: кто и как может получить

Благотворительный фонд Дукат / Cash for Refugees предлагает финансовую поддержку гражданам Украины. Эта поддержка предусматривает одноразовое денежное пособие в размере от 4 415 гривен.

Как получить помощь 4 415 гривен

Претендовать на одноразовую выплату могут жители Бучанского района Киевской области. Сейчас заявление на финансовую поддержку могут оформить вдовы или вдовцы.

Сумма помощи составляет 4415 гривен. Но она может быть скорректирована в большую сторону, если проситель сможет обосновать необходимость помощи и предоставить необходимые документы, подтверждающие это.

Обратиться за помощью могут жители следующих объединенных громад:

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Ирпенская;

Бучанская;

Гостомельская;

Бородянская;

Немешаевская;

Дмитровская;

Макаровская.

Заметим, что претендовать на единовременную финансовую помощь могут люди, отвечающие всем ниже указанным критериям:

потеряли мужа или жену и имеют статус вдовы или вдовца после 24 февраля 2022 года;

имеют детей до 13 лет или содержат граждан старше 65 лет;

зарегистрированы или имеют статус ВПЛ в Бучанском районе Киевской области.

Обязательно нужно приложить к заявлению номер карты Приватбанка. Если ты пользуешься другим банком — стоит указать IBAN карты. Другие детали карты предоставлять не нужно.

Ранее мы рассказывали на какие выплаты рассчитывать беженцам из Украины за границей.

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