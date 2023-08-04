Новые даты выплат ВПЛ. В Минсоцполитики назвали, когда будет приходить государственная помощь людям

Министерство социальной политики Украины сообщило об изменении периодов выплат ВПЛ. Многие вынужденные переселенцы ожидают и нуждаются в этих деньгах, ведь остались без дома, работы и другого.

Поэтому, если тебе не пришли выплаты ВПЛ, читай в нашем материале, когда их ждать и какая причина задержки.

Минсоцполитики изменило периоды выплат ВПЛ: почему нет выплат ВПЛ

В соответствии с Постановлением КМУ от 11 июля 2023 № 709, которое разработало Министерство социальной политики, периоды выплат государственной помощи внутренне перемещенным лицам изменили.

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С августа 2023 года выплаты внутренне перемещенным лицам будут производиться до 15 и до 28 числа ежемесячно.

Информация касается выплат ежемесячного государственного пособия на проживание в размере 3 тыс. грн. лицам с инвалидностью и детям, и 2 тыс. грн. для всех других внутренних переселенцев.

Если у ВПЛ есть вопросы по выплатам, обратиться можно в Минреинтеграции на круглосуточную горячую линию по кризисным вопросам по номеру 15-48.

Также ты можешь обратиться на горячую линию Уполномоченного по ВПЛ по номеру: 0668136239.

Напомним, выплата помощи продлена для всех категорий ВПЛ, которые проживают в Украине и не возвращались к оставленному месту жительства, а также отвечают имущественным требованиям, до конца января 2024.

Выплаты продлили автоматически, с 1 августа 2023.

Раньше мы рассказывали, куда звонить, если нет выплат ВПЛ.

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