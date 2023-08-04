Нові дати виплат ВПО. У Мінсоцполітики назвали, коли надходитиме державна допомога людям

Міністерство соціальної політики України повідомило про зміну періодів виплат ВПО. Багато вимушених переселенців очікують та потребують цих грошей, адже залишилися без дому, роботи тощо.

Тому якщо тобі не прийшли виплати ВПО, читай у нашому матеріалі, коли їх чекати та яка причина затримки.

Мінсоцполітики змінило періоди виплат ВПО: чому немає виплат ВПО

Відповідно до Постанови КМУ від 11 липня 2023 року № 709, яку розробило Міністерство соціальної політики, періоди виплат державної допомоги внутрішньо переміщеним особам змінили.

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Від серпня 2023 року виплати внутрішньо переміщеним особам будуть здійснюватися до 15 і до 28 числа щомісяця.

Інформація стосується виплат щомісячної державної допомоги на проживання у розмірі 3 тис. грн особам з інвалідністю і дітям, і 2 тис. грн для всіх інших внутрішніх переселенців.

Якщо у ВПО є питання щодо виплат, звернутися можна до Мінреінтеграції на цілодобову гарячу лінію з кризових питань за номером 15-48.

Також ти можеш звернутися на гарячу лінію Уповноваженого з питань ВПО за номером: 0668136239.

Нагадаємо, виплачування допомоги продовжили для всіх категорій ВПО, які проживають в Україні і не поверталися до покинутого місця проживання, а також відповідають майновим вимогам, до кінця січня 2024 року.

Виплати продовжили автоматично, з 1 серпня 2023 року.

Раніше ми розповідали, куди телефонувати, якщо немає виплат ВПО.

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