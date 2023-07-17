З 1 серпня припиняються виплати для деяких ВПО: кого це стосується

З початку повномасштабного вторгнення мільйони людей були змушені переїздити у безпечніше місце. Для когось таким місцем стала інша країна, а для когось — регіон України.

Який би шлях не обрали українці, вони всюди могли розраховувати на підтримку, зокрема і в рідній Україні. Кожен міг отримати статус ВПО та розраховувати на щомісячну грошову допомогу.

Наразі, за даними Мінреінтеграції, в Україні налічується близько 7 млн внутрішньо переміщених осіб. Для їхньої підтримки у 2023 спрямували 57 млрд грн на виплати.

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Проте чимало ВПО поїхали далі за кордон або ж повернулися в рідні домівки. З 1 серпня для таких осіб припинять виплати від держави.

Детальніше про це розповіла заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак в ефірі телемарафону Єдині новини.

Хто з ВПО залишиться без виплат

Далеко не усіх внутрішньо переміщених осіб, які їдуть за кордон, позбавлятимуть виплат. Лише тих, хто виїхав на 45 днів та більше без вагомих причин. Такі особи автоматично втратять статус ВПО.

Марчак пояснила: якщо станом на 15 липня людина вже 30 днів без серйозних підстав перебуває за кордоном і до 1 серпня не повернулася в Україну, тобто вона понад 45 днів сукупно перебуває за кордоном, тоді вона обрала не внутрішнє, а зовнішнє переміщення.

Вагомими причинами тривалого перебування ВПО за межами України будуть: лікування, стажування або відрядження.

Виплати припинили, але ти був(-ла) за кордоном менше, ніж 45 днів: що робити

Держава знає, як довго людина перебуває за кордоном. Адже вона володіє інформацією про виїзд за межі країни.

Але, на жаль, може трапитися й таке, що у держреєстрах буде помилкова інформація або людина чи родина вже повернулися з-за кордону.

У такому разі можна уточнити інформацію в органах соцзахисту, і виплати продовжаться, — зауважила Марчак.

Якщо ж ти більше не внутрішньо переміщена особа, бо повернувся(-лась) додому, ось покрокова інструкція, як скасувати статус ВПО у Дії.

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