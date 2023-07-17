С 1 августа прекратят выплаты для некоторых ВПЛ: кого это касается

С начала полномасштабного вторжения миллионы людей были вынуждены переезжать в более безопасное место. Для кого-то таким местом стала другая страна, а для кого-то регион Украины.

Какой бы путь ни выбрали украинцы, они всюду могли рассчитывать на поддержку, в том числе и в родной Украине. Каждый мог получить статус ВПЛ и получать ежемесячное пособие.

По данным Минреинтеграции, в Украине насчитывается около 7 млн внутренне перемещенных лиц. Для их поддержки в 2023 году выделили 57 млрд. грн на выплаты.

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Однако многие ВПЛ поехали дальше за границу или же вернулись в родной дом. С 1 августа для таких лиц прекратятся выплаты от государства.

Детальнее об этом рассказала заместитель министра социальной политики Дария Марчак в эфире телемарафона Единые новости.

Кто из ВПО останется без выплат

Далеко не всех внутренне перемещенных лиц, которые едут за границу, будут лишать выплат. Только тех, кто выехал на 45 дней и больше без веских причин. Такие лица автоматически потеряют статус ВПЛ.

Марчак объяснила: если по состоянию на 15 июля человек уже 30 дней без серьезных оснований находится за границей и до 1 августа не вернулся в Украину, то есть он более 45 дней совокупно находится за границей, тогда он избрал не внутреннее, а внешнее перемещение.

Вескими причинами для длительного пребывания ВПО за пределами Украины будут: лечение, стажировка или командировка.

Выплаты прекратили, но ты был(-а) за рубежом менее 45 дней: что делать

Государство знает, как долго человек находится за границей. Ведь оно владеет информацией о выезде за пределы страны.

Но, к сожалению, может случиться и то, что в реестрах будет ошибочная информация или человек, семья уже вернулись из-за границы.

В таком случае можно уточнить информацию в органах соцзащиты и выплаты продолжатся, — отметила Марчак.

Если ты больше не внутренне перемещенное лицо, потому что вернулся(-лась) домой, вот пошаговая инструкция, как отменить статус ВПЛ в Дії.

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