Одноразова грошова допомога 4 415 грн: хто та як може отримати

Благодійний фонд Дукат / Cash for Refugees пропонує фінансову підтримку громадянам України. Ця підтримка передбачає одноразову грошову допомогу у розмірі від 4 415 гривень.

Як отримати допомогу 4 415 гривень

Претендувати на одноразову виплату можуть жителі Бучанського району Київської області. Нині заяву на фінансову підтримку можуть оформити вдови чи вдівці.

Сума допомоги становить 4415 гривень. Але вона може бути скоригована у вищу сторону, якщо прохач зможе обґрунтувати необхідність допомоги та надати потрібні документи, що це підтверджують.

Звернутися за допомогою можуть жителі наступних об’єднаних громад:

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Ірпінська;

Бучанська;

Гостомельська;

Бородянська;

Немішаївська;

Дмитрівська;

Макарівська.

Зауважимо, що претендувати на одноразову фінансову допомогу можуть люди, що відповідають усім нижче вказаним критеріям:

втратили чоловіка чи дружину та мають статус вдови чи вдівця після 24 лютого 2022 року;

мають дітей до 13 років або утримують громадян старших 65 років;

зареєстровані чи мають статус ВПО у Бучанському районі Київської області.

Обов’язково потрібно додати до заяви номер картки ПриватБанку. Якщо ти користуєшся іншим банком — варто вказати IBAN картки. Інші деталі картки надавати не потрібно.

Раніше ми розповідали, на які виплати розраховувати біженцям з України за кордоном.

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