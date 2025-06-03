Для тебя Экономия

Поднимут ли налоги в 2025 году: Гетманцев о дыре в бюджете

Анастасия Грубрина, журналист сайта 03 июня 2025, 21:00
Поднимут ли налоги
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь