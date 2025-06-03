Поднимут ли налоги в 2025 году: Гетманцев о дыре в бюджете

По состоянию на июнь 2025 года в государственном бюджете уже сформировалась дыра — все из-за того, что расходы на оборону превысили ожидания и сумму, запланированную в прошлом году. Сейчас “дыра” составляет не менее 400 млрд гривен, сообщал нардеп Ярослав Железняк.

Чтобы закрыть такие пробелы в бюджете, в прошлый раз украинцам подняли налоги. Увеличат ли налоги в 2025 и 2026 годах? Обо всем рассказал Яне Брензей глава налогового комитета Даниил Гетманцев в эфире телемарафона.

Повысят ли налоги в Украине в 2025 году

Напомним, что в конце мая 2025 года Ярослав Железняк сообщил, что необходимые изменения бюджета 2025 будут на уровне 400-500 млрд грн. Это следствие превышения планируемых расходов на оборону. Такая же ситуация произошла и в прошлом году.

Вскоре нардеп добавил, что во время вопросов к правительству премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил такую ​​проблему с бюджетом. Превышение плана произошло в феврале 2025 года, когда Украина потратила 336,6 млрд грн — а это 62,5% от всех расходов бюджета.

Нехватка 400-500 миллиардов в бюджете вызвала у украинцев логические опасения и вопросы: поднимут ли налоги, чтобы перекрыть пробел? Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что налоги в Украине в ближайшее время повышать не будут.

Сейчас, по его словам, такой перспективы нет даже на следующий год.

Со своей стороны, я не вижу перспектив для поднятия налогов. Более того, даже и на 2026 год. А ситуация в 2026 году достаточно тревожна с точки зрения поступлений в государственный бюджет, потому что там есть больший дефицит, пока не покрытый на средства из внешних источников.

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По мнению Гетманцева, покрыть дыру в пол триллиона гривен можно и без повышения налогов для украинцев. Первое, что может помочь, детенизация экономики. В прошлом году она принесла дополнительные $2,5 млрд, а в 2025 году хотят собрать $4 млрд.

В этом году мы рассчитываем на 160-170 миллиардов гривен за счет детенизации до конца года.

Также ситуацию могут спасти военные облигации и сокращение неэффективных программ. Это может принести еще 50 миллиардов. Повышать налоги будет нечестно и для бизнеса, ведь это повлияет только на тех, кто работает честно.

По мнению Гетманцева, объем теневой экономики в Украине составляет 800-900 млрд гривен.

Мы могли бы, если взять эти деньги и перенести в государственный бюджет, втрое повысить заработные платы всем учителям, втрое повысить заработные платы всем медикам и еще на 50% повысить пенсии.

Сначала под детенизацию должны попасть торговля табаком и топливом, а также таможня и контрабанда.

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