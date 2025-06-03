Чи піднімуть податки у 2025 році: Гетманцев про діру в бюджеті

Станом на червень 2025 року у державному бюджеті вже сформувалася діра — усе через те, що витрати на оборону перевищили очікування і суму, заплановану торік. Нині “діра” складає щонайменше 400 млрд гривень, повідомляв нардеп Ярослав Железняк.

Аби закрити такі прогалини у бюджеті, минулого разу українцям підняли податки. Чи підвищать податки у 2025 та 2026 роках? Про все розповів Яні Брензей очільник податкового комітету Данило Гетманцев в ефірі телемарафону.

Чи підвищать податки в Україні у 2025 році

Нагадаємо, що наприкінці травня 2025 Ярослав Железняк повідомив, що необхідні зміни бюджету 2025 будуть на рівні 400-500 млрд грн. Це наслідок перевищення запланованих видатків на оборону. Така ж ситуація трапилася і торік.

Невдовзі нардеп додав, що під час запитань до уряду, прем’єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив таку проблему з бюджетом. Перевищення плану трапилося в лютому 2025, коли Україна витратила 336,6 млрд грн — а це 62,5% від усіх видатків бюджету.

Брак 400-500 мільярдів у бюджеті викликав в українців логічні побоювання і запитання: чи піднімуть податки, аби перекрити прогалину? Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що податки в Україні найближчим часом підвищувати не будуть.

Нині, за його словами, такої перспективи немає навіть на наступний рік.

Зі свого боку я не бачу перспектив для підняття податків. Щобільше, навіть і на 2026 рік. А ситуація у 2026 році є достатньо тривожною з погляду надходжень до державного бюджету, бо там є більший дефіцит, поки що не покритий коштом зовнішніх джерел.

На думку Гетманцева, покрити дірку у пів трильйона гривень можна і без підвищення податків для українців. Найперше, що може допомогти, детінізація економіки. Торік вона принесла додаткові $2,5 млрд, а у 2025 році хочуть зібрати $4 млрд.

Цього року ми розраховуємо на 160-170 мільярдів гривень коштом детінізації до кінця року.

Також ситуацію можуть врятувати військові облігації та скорочення неефективних програм. Це може дати ще 50 мільярдів. Підвищувати податки буде нечесно і для бізнесу, адже це впливатиме лише на тих, хто працює чесно.

На думку Гетманцева, обсяг тіньової економіки в Україні на рівні 800-900 млрд гривень.

Ми могли б, якщо взяти ці гроші й перенести до державного бюджету, втричі підвищити заробітні плати всім вчителям, втричі підвищити заробітні плати всім медикам і ще на 50% підвищити пенсії.

Спершу під детінізацію мають потрапити торгівля тютюном і паливом, а також митниця і контрабанда.

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